Erről azért is tartotta most ezt a sajtótájékoztatót, mert napokon belül lezárul a jelentkezési határidő. Mint már korábban megírtuk, november harmadikáig, tehát a mostani hét végéig jelezhetik igényüket a szekszárdi idősek.

Idén a korábbinál nagyobb értékűek lesznek ezek a csomagok. Mindegyik ötezer forintot érő, legalább két és fél kilós pakkba összesen nyolcféle ajándék kerül. Elsősorban tartós élelmiszerek, s mellette a karácsonyhoz illő édesség is. Az önkormányzat közbeszerzés alapján választja ki azt a kereskedelmi céget, amelyik a legkedvezőbb összetételű ajándékcsomagok készítésére tesz ajánlatot.

Eddig 4100 idős jelentkezett az ajándékért, négyszázzal kevesebben, mint tavaly, s vélhetően a hét végéig még bejelentik igényüket néhány százan, hiszen ez csak még a város 65 évesnél idősebb polgárainak a fele. Jelentkezni egyébként kizárólag telefonon a 74/999-333 számon lehet, azért, mert korábban előfordult, hogy papíron is hozták az igénylők neveit, adatait, s a listán néha szerepelt több nem is létező személy neve. Most a jelentkezéskor azonnal lehet ellenőrizni, hogy valós szekszárdi személyről van szó, sőt, az igénylő korát is.

Az ajándékcsomagokat december negyedikétől lehet majd átvenni a Béla király téri volt élelmiszer áruházban, erről még később kapnak az érdekeltek tájékoztatást.