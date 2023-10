Négyszáz magas színvonalú dolgozat érkezett a tavasszal meghirdetett pályázatra. A Szekszárdi 1. számú Kindergarten óvoda 2,5 millió forint támogatást kapott ahhoz a tervhez, hogy egy olyan beporzóbarát óvodakertet hozzanak létre, amelyet egy ismeretterjesztő, inspiráló és befogadó térré alakítanak át. Moizes-Czita Tímea óvónőt arra kértük, mondja el, miért pályáztak és az elnyert támogatásból mit szeretnének megvalósítani.

A Föld bajnokai címmel tett közzé felhívást az E.ON Hungária Csoport. A szakmai zsűri a 400 pályázó közül 14 olyan intézmény számára ítélte oda a támogatást, akik a leginnovatívabb és komplexebb, egy egész tanévet felölelő klímatudatos projektet alkottak meg a gyermekek számára egy fenntarthatóbb jövőért. A szekszárdi óvoda pályázata megoldási ötleteket tartalmaz, hogy mit tegyünk tudatosan a saját kertünkben a beporzók munkájának támogatásáért.

– Hatalmas területeket alakítunk termőföldekké – mondta Moizes-Czita Tímea –, amelyeken intenzív monokultúrákat termesztünk, ami azt jelenti, hogy ott gyakorlatilag egyetlen növényi faj él csak tovább, ami veszélyezteti a biodiverzitást, melynek védelmére írtuk meg projektünket. A végeláthatatlan napraforgó- és repceültetvények a virágzás idejére terített asztalt kínálnak, de előtte és utána Magyarországon a táj bő 40 százaléka a beporzók számára „zöld sivatag”, ahol nem találnak élelmet. A beporzó rovarok megmentése az emberiség jövője szempontjából rendkívül fontos, az európai haszonnövények 84, a vadon élők 80 százaléka csak általuk maradhat fenn. Búcsút vehetnénk a gyümölcsfáktól vagy a paradicsomtól, beporzók nélkül ugyanis a növények nagy része kipusztul, az ökoszisztéma a feje tetejére áll. Túl kell lépnünk magunkon és meg kell tanulnunk örülni, ha a szomszéd fűje zöldebb. Csak összefogással, közösségbe lépve tudunk egy új életformát kialakítani, amit most kell például adnunk a gyermekeknek, mert még a mi életünkben fog eldőlni a Föld sorsa.

– Azt szeretnénk, hogy a kicsik számára már belső késztetéssé váljon az a tettrekészség és az ügyükről való kommunikálni tudás, amit a mi generációnk most tanul. Szeretnénk a város minél több intézményét a projektünkbe bevonni, meghívni rendezvényeinkre, alkotó workshopjainkra, ahol a szülőkkel közösen a gyermekek számára újrahasznosított alapanyagokból fogunk szabni, varrni, ragasztani, melyeket aztán felhasználunk a faházunkból átalakított alkotóházunk berendezéséhez és a beporzóbarát kert gondozásához – mondta az óvónő. – A pályázat megírásában Teleki Mariann óvónő volt a segítségemre, annak megvalósításában pedig Szűcs Péterné, valamint Sebestyén Györgyi intézményvezető és a szülők segítik a munkámat.



Moizes-Czita Tímeával podcastbeszélgetés is készült!



A „Nem is gondoltam volna” élmény

Az új kerti alkotóházban sok új ábrázoló technikát ismertetnek meg a gyermekekkel, szeptemberben például a növényszövéssel, lenyomatok készítésével foglalkoztak és már agyagból mintázzák a rovarokat, amelyek az óvodakertet díszítik majd. Az alkotóházban a megtermelt levendulatermést a gyermekek szárítják és dolgozzák fel, megismerik az újrapapír készítését és a szülőkkel, nagyszülőkkel is itt fognak alkotni.

Már most számos beporzóbarát növényt ültetnek a gyermekek az óvodakertbe a támogatásból: levendulát és fűszernövényeket, tavasszal pedig az új magaságyásban fognak palántákat nevelni, mellyel panelszomszédaink erkélyeire is szeretnénk ajándékozni. Egy kertet szeretnénk létrehozni, ahonnan a „Nem is gondoltam volna”, „Milyen egyszerű, de jó ötlet”, „Én is megpróbálom” élménnyel indul el az, aki ide eljön.