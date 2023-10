A doktornő azonban nemcsak háziorvosként segíti pácienseit, hiszen a mindennapokban szépészeti beavatkozásokkal is foglalkozik. Beszélgetésünk során a különböző esztétikai kezelések hatásairól is beszélt, például megtudhatjuk azt is, hogy miért jó a botox, és hány évesen érdemes elkezdeni, de emellett a jelenleg legtrendibb hialuronsavas feltöltés előnyeiről vagy a seprűvénák eltűntetéséről is mesélt nekünk.