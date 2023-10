A márványtáblán a vitézek neve mellett hat – a címre várományos – név is szerepel. Az avató ünnepségen a honvéd hagyományőrzők mellett a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Galló József Általános Iskola tanulói és a szintén a máltai szeretetszolgálathoz tartozó dombóvári Herczeg Eszterházy Miklós középiskola tanulói is jelen voltak. A márványtáblát a második világháborús emlékműre tették fel, az ünnepségen történelmi zászlókat is felvonultattak.