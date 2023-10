Délután fél 6-kor Szekszárdon, a Liszt Ferenc zeneiskolában is ünnepeltek A zene világnapján, ugyanis dr. Varga József, a Tolnagro Kft. ügyvezetője egy Bösendorfer zongorát ajándékozott az intézménynek. A zongorák Rolls-Royce-ának is nevezett hangszernek nagyon örültek a tanítványok és a tanárok is. Dr. Varga József elmondta, ő 8 évig, a felesége 12 évig zongorázott és a legkisebb gyermek a családban is zongorázik. Az otthonukban is van egy belőle. Ez a hangszer nagy szerepet játszott az életében, hiszen gyermekkorában sokat hallotta a hangját. Ma is gyakran odaül elé, bár – bevallása szerint – nem tud olyan szinten zongorázni mint szeretne.

Úgy érzi mecénáskodni kell az életben, ha az ember megteheti. Legkedvesebb mű, ami gyermekkori emlékeket idéz benne, Robert Schumann A télapó szolgája (Krampusz).