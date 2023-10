A résztvevők, többségében szervezők a fórumon megvitathatták, hogy kinek milyen elképzelése van, mit és hogyan szeretnének megvalósítani. Szó volt a tradicionális rendezvényekről is, amellyel kapcsolatban egy fontos döntés is született. A jövő évtől kezdve ugyanis kettéválik a Nemzetiségi és Falunapok: a Nemzetiségi napot nyáron tartják meg, a Falunapot pedig a szürethez közeli dátum miatt együtt, Szüreti és Falunapként szervezik meg ősszel, egy komolyabb, nagyobb szabású programként. A falunappal együtt lóversenyt, derbit is rendeznek, lesz szüreti felvonulás és további színes programok, amelyek részleteit még ez után találják majd ki – mondta a fórumot követően Braun Zoltán polgármester.

A rendezvényszervező csapatok innentől kis csoportokban folytatják a munkát, a településvezető november végéig részletes tervezetet vár mindenkitől, hogy mit hogyan valósítanának meg, van-e támogatási igényük az önkormányzat felé. Ezeket összesíti, majd tárgyalja meg és dönt a képviselő-testület a tervezetekről. A polgármester jelezte, az továbbra sem változott, hogy a rendezvények szervezése civil alapokra épül, amit az önkormányzat némi anyagi forrással támogat.

A jövő évi györkönyi programok tervezete tehát jórészt összeállt. Eszerint a január egy disznóvágással indul a Györkönyi Pincehegyért Egyesület szervezésében, majd februárban a helyi hagyományőrző egyesület Glöckner János Tánccsoportja folytatja a sort egy sváb bállal. Áprilisban a borversenyt rendezik meg, amelyet egy komolyabb szakmai nappá szeretnének alakítani, de hasonló a cél a májusi gyereknappal, amelyet az óvoda és iskola szülői munkaközössége közösen szervez a pincefaluban, valamint a májusfa állítással, amit a Fiatalok Egymásért Egyesület idén indított el és jövőre tovább szeretnének fejleszteni.

A nyári programok sora a ZeGaBo-val kezdődik, amely jelenleg Györköny legkomolyabb, legtöbb látogatót vonzó rendezvénye. Látogatószámban ezzel vetekszik Funky Party Village Beach és Fánkfesztivál, amelyet természetesen a következő a júliusban is megtartanak. Augusztusban szervezik meg a Nemzetiségi napot, ahol a német nemzetiségiek programjai várják majd az idelátogatókat, szeptemberben pedig az említettek szerint tartják meg a komoly múltra visszatekintő Szüreti napot, amely programfelhozatalában az egész falunak szól. Októberben az idősek napján, jövőre is különböző programokkal kiegészítve köszöntik a szépkorúakat, novemberben a következő évben is lesz Gácsérok és újborok program a Györkönyi Pincehegyért Egyesület szervezésében. Az évet jövőre is az adventi napok és a falukarácsony zárja.