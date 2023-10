Nem egyszerű eligazodni 1 órája

Kútamnesztia: íme a térkép, melyen kiderül, kell-e engedély!

A 90-es években nagy divat volt kutat fúratni a vármegyében, mert erről oldották meg a kertek locsolását, sőt bizonyos esetekben az állatok itatását is, és van, ahol ellátja a háztartást is, így valószínűsíthető, hogy legalább minden harmadik háznál lehet ilyen kút vidéken. Most kiderül, kell-e engedély a fennmaradásához.

Fotó: MW

Vármegyénkben több ezer fúrt kút lehet, a pontos számukat azért nem tudjuk, mert a többség nincs nyilvántartva, nincs engedélye sem. Éppen emiatt nagy érdeklődés kísérte a fúrt kutak további sorsát - kell-e engedélyeztetni a már meglévőket, vagy mégsem. Végül a nyáron az Országgyűlés megszavazta, hogy nem kell engedély, de ez alól nem mindenki kivétel. Pár hete elkészült a vízkészletvédelmi országtérkép, ami alapján eldöntheti egy kúttulajdonos, hogy a kútamnesztia után szükséges-e bejelentenie, illetve engedélyeztetnie a kútját, vagy sem. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szeptember 7-én a honlapján adott hírt arról, hogy elkészült az a vízkészletvédelmi országtérkép, amely a háztartási talajvízkutak jövőbeni engedélyezésében központi szerepet fog betölteni – írja a weboldalán a Magyar Vízkútfúrók Egyesülete (MVE). Ezen lehet megnézni, hogy egy jogkövető háztartási (vagy mezőgazdasági) kúttulajdonosnak van-e bejelentési, engedélyeztetési kötelezettsége. A térkép oldalán rövid tájékoztató olvasható egy felugró ablakban (rögtön az oldal megnyitásakor), ami közli, hogy: a vízkészletvédelmi szempontból kockázatos területeken a háztartási vízigényt kielégítő, ötven méter mélységet meg nem haladó és az első vízzáró réteget el nem érő kút (háztartási kút) létesítését, üzemeltetését és megszüntetését előzetesen be kell jelenteni a vízilétesítmény helye szerint hatáskörrel rendelkező vízügyi hatóság részére. Nem szükséges vízjogi engedély és bejelentés a vízkészletvédelmi szempontból kockázatmentesként meghatározott területeken a háztartási kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez. A lakossági és mezőgazdasági kutak (haszonnövény-termesztési célú öntözési és haszonállatállomány-ellátási céllal) létesítésével kapcsolatos szabályozás részleteit a vízgazdálkodásról szóló törvény tartalmazza. Az egyik szekszárdi kútfúró elmondta, azt tapasztalták, hogy az adott ingatlanra, illetve a kútra a térképen lakcímmel (település, utca, házszám) vagy helyrajzi számmal (településnév, szóköz, helyrajzi szám, perszám) kereshetünk rá – némi türelem kell hozzá, mert elég lassan megy a keresés. A színek jelentése között sem könnyű eligazodni, érdemes szakember segítségét kérni. A térkép megmutatja mi a teendő Akár rózsaszínnel (ezek a vízkészletvédelmi szempontból kockázatos területek), akár fehérrel jelzi a meglévő háztartási talajvízkút (illetve mezőgazdasági öntözési vagy állattartási célú talajvízkút) helyét a térkép (ezek a kockázatmentes területek), a szóban forgó kúttal nincs teendő, az a jövőben is fönnmaradhat, feltéve, hogy sekély mélységű, azaz talajvízkút. Ha a kutunk kisebb mélységű, mint az adott ponton jelölt színhez tartozó mélységtartomány, akkor az talajvízkútnak minősül. Ellenkező esetben viszont, vagyis, ha rétegvízkutunk van, annak utólagos hatósági engedélyezésére továbbra is szükség van. A térképet ide kattintva találja!

