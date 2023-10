– Ezenfelül azt is megvizsgáltuk, hogy a nők családon belüli funkciói hogyan változtak. Hiszen a változáshoz nem mindig tudunk alkalmazkodni, ez pedig nyilván akár komoly lelki problémákat is okozhat. Ez a maladaptív viselkedés megjelenését eredményezi, amelynek következménye lehet egy szenvedélybetegség kialakulása is. A délelőtt folyamán a szenvedélybetegségek közül a női alkoholfüggőséget emeltük ki, mivel erről nem igazán szeretnek beszélni az emberek, ha úgy tetszik, nemolyan elfogadott dolog, mint a férfiaknál kialakult alkoholizmus.

A szenvedélybetegségek közül a dohányzás is kiemelt szerepet kapott az előadások során.