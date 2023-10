Mindig fontos egy egyesület életében, hogy éves számadást végezzen. Ezzel a megállapítással nyitotta meg a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület immár XXIV. alkalommal tartott, Megyei Találkozóját Zsámboki Árpád István. A Honismereti Szövetség alelnöke, egyesületi tag mint levezető elnök köszöntötte a közönséget a szombati rendezvény helyszínén, azaz Tengelicen, a Faluházban. Azt is hozzátette: ezeken a legrangosabb szakmai találkozásokon lehetőség nyílik arra is, hogy az egyesület tagjai a nyilvánosság előtt számoljanak be kutatásaik, levéltári búvárkodásaik eredményeiről.

Fotó: Szepesi László

A Szabó József vezette tengelici citera szakkör, Balogh Krisztina 7. osztályos diák szavalata, majd a településről szóló kisfilm vetítése után a levezető elnök külön is köszöntötte a díszvendégeket, dr. Csapó György egykori tengelici földbirtokos Csapó Gábor és Csapó Ilona nevű gyermekeit, valamint azok házastársait.

Ezt követően dr. Gesztesi Enikő, a TMEAHE elnöke lépett a mikrofonhoz és bemutatta az egyesület vármegyében végzett honismereti tevékenységét. A százhuszonöt fős egyéni és húsz pártoló tagból álló közösség tavaly ünnepelte fennállásának harmincadik évfordulóját. Szekszárdtól, Bonyhádon, Kölesden, Dombóváron át huszonnyolc település munkáját fogja össze a mindennapokban. Ennek a munkának a minőségét fémjelzi az is, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 2017-ben Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete díjjal, Szekszárd Város Önkormányzata 2018-ban a Szekszárd Javáért díjjal tüntette ki az egyesületet.

A vendéglátó település, azaz Tengelic nevében Kajsza Béla alpolgármester köszöntötte a résztvevőket. Szép napot, tartalmas időtöltést kívánt és azt kérte a jelenlévőktől, hogy vigyék az örökségére, értékeire joggal büszke Tengelic jó hírét szerte az országban. A Tengelici Települési Értéktár Bizottság köszönetét Farkas Zsuzsanna, a szerveződés elnöke – az egyesület tagja – tolmácsolta. Egyúttal rövid ismertetést adott az általa vezetett bizottságról, mely 2017 augusztusának végén alakult meg a községben. Tengelic jelenleg harmincöt – listára vett – települési értékkel rendelkezik. Ugyancsak köszöntötte a közönséget a Tengelicen élő Temesi Ágnes. Az ugyancsak egyesületi tag édesapjáról, néhai Temesi Mátyás közszeretetnek örvendő tengelici tanítóról és helytörténészről, honismereti szakkör vezetőről emlékezett meg.

A legutóbbi közgyűlés óta eltelt időszak egyesületre vonatkozó eseményeiről, valamint a közeljövőre vonatkozó tervekről – köztök egy előadás sorozatról, egy kirándulásról – Gesztesi Enikő adott összegzést. Szólt egyebek mellett a XXVII. Országos Ifjúsági Honismereti Akadémiáról, a határainkon is túlmutató, sikeresen lebonyolított, általános elismerést arató rendezvénynek augusztus 14-e és 18-a között Bonyhád adott otthont. Beszélt a Budapesten július 10-e és 14-e között tartott, 50. Honismereti Akadémiáról, amelyen a TMEAHE tizennégy tagja vett részt. Ezen a fórumon vette át a számára megítélt Bél Mátyás Notitia Hungariae Emlékplakettet dr. Szőts Zoltán, a Bonyhádon élő tanár, történész-geográfus, a Völgységi Múzeum nyugalmazott igazgatója, az egyesület elnökségi tagja. Egy másik tagtárs, a Szedresben élő Barteczka Leszek nyugalmazott vízügyi technikus munkája elismeréseképpen az Országos Honismereti Szövetség Emléklapját kapta meg. Mindkettőjükről méltatás is elhangzott a találkozón.

Fotó: Szepesi László

A kitüntetettek száma a megyei találkozón tovább gyarapodott, miután további öt tag lehetett tulajdonosa az ugyancsak az Országos Honismereti Szövetség Emléklapjának. Név szerint Dránovits István, a Tolnatáj Televízió igazgatója, Gruber László, a bonyhádi gimnázium földrajz-történelem szakos tanára, a lugosi Király Rozália nyugalmazott pedagógus és férje, Király Zoltán, nyugalmazott újságíró, szerkesztő, valamint Szepesi László nyugalmazott újságíró, szerkesztő, rádióriporter, aki jelenleg is lapunk munkatársa.

A TMEAHE Egyed Antal-díjjal honorálta Cserna Anna nyugalmazott főlevéltáros, igazgató-helyettes, Farkas Pál szobrászművész és dr. Gesztesi Tamás nyugalmazott főorvos munkáját. Az elnök méltatta is valamennyi díjazott munkásságát.

Az egyesület vezetője jó egészséget kívánt az általa felsorolt, jelen nem lévő, idős tagtársaknak: közéjük tartozik a 90 éves dr. Márton Ferenc, a 85 éves dr. László Péter és a 80 éves Szilágyiné Demeter Erzsébet. Nagy taps köszöntötte az összejövetelen megjelent, 85 éves dr. Méry Éva nyugalmazott intézmény igazgatót és Kaczián János nyugalmazott levéltári főtanácsost, a vármegyei honismereti egyesület alapító és egyúttal jelenlegi tiszteletbeli elnökét.

A szakmai rész – dr. Vizi Márta, régész, főmuzeológus, az egyesület elnökségének tagja levezetése mellett – a Nemesi családok Tolnában összefoglaló cím alatt zajlott. Dr. Dobos Gyula nyugalmazott levéltárigazgató, az egyesület elnökségének tagja Életemet a hazának szentelem címmel Perczel Mór életéről, tevékenységéről tartott előadást. Müller Gabriella, a Zombai Általános Iskola Tengelici Tagiskolájának tanára, egyesületi tag A hiv és tiszta keblű jobbágy címmel Csapó Dániel alakját idézte meg. Farkas Tamás Barnabás építész, műemlékvédelmi szakmérnök, egyesület tag a furkópusztai majorság történetébe engedett betekintést.

Szabadi Mihály nyugalmazott tanár, népművelő, néprajzkutató és koreográfus, egyesületi tag Az a négy kicsi fenyőfa című könyvét Zsámboki Árpád István ajánlotta a közönség figyelmébe. Dr. Szőts Zoltán a Bonyhád monográfiáról, valamint a bonyhádi Perczel család történetéhez kapcsolódó kötetekről adott ismertetést.

Az ízletes ebéd után a találkozó résztvevői koszorút helyeztek el Temesi Mátyás, Farkas Dénes vadbiológus, a tengelici vadásztársaság vadászmestere és Polyák Sándor reaktorfizikus sírjánál. Végezetül a csapat dr. Tóth Károly helyi állatorvos, valamint az Értéktár Bizottság tagjainak kalauzolásával megtekintette a község helytörténeti nevezetességeit.