Ezúttal Tamásiban, a művelődési ház előtti Túrmezei Erzsébet rendezvénytéren várták az érdeklődő fiatalokat. A csütörtöki program házigazdájaként a Vályi Péter Szakképző Iskola a teljes képzési palettát felvonultatta.

Az Építőipar ágazat tanulói a festő, mázoló, tapétázó és a kőműves szakmákat mutatták be. Lehetett kisebb makett és valódi téglákkal építeni, hengerrel festeni. A Gépészet ágazat standjánál fel lehetett próbálni a teljes hegesztő védőöltözetet, az Informatika és távközlés ágazat asztalánál pedig a 3D nyomtatásról lehetett többet megtudni, de ki lehetett próbálni a robotkart is.

A Kereskedelem ágazat iránt érdeklődők többek között a digitális mérleget, a PDA kódolvasót, a hordozható pénztárgépet, valamint a bankjegyvizsgálót is használhatták, vagy éppen próbababát öltöztethettek. A Turizmus-vendéglátás ágazat igen gazdag megvendégeléssel készült az alkalomra, finom falatok mellett frissítő – természetesen alkoholmentes – kevert italokkal várták a vendégeket.

Az iskola interaktív módon igyekezett bemutatni az oktatott ágazatait, kínálatukban a hagyományos szakmák eszközei mellett a legmodernebb technológiákat is megismerhették az érdeklődők. A Centrumhoz tartozó további hét iskola is érdekes lehetőségeket biztosított, most is lehetett szimulátorral hegeszteni, lézerfegyverrel célba lőni, flóderezni (festési technika), drónozni. Az alkalomra sok diák érkezett a tamási Würtz Ádám Általános Iskolából, de jöttek gyerekek Ozoráról, Iregszemcséről, Felsőnyékről, Kocsoláról is.

Az előző állomás Dombóváron volt.