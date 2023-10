Őt követte dr. Jávor András, az egykori Nemzeti Erőforrás Minisztérium nyugalmazott közigazgatási államtitkára, aki dr. Szentgáli Gyula emlékét idézte fel. Jávor doktort Szentgáli Gyula nevezte ki a kórház számítástechnikai központjának vezetőjévé, ahol kezdődött ennek a korszerű technikának országos bevezetése az egészségügybe, s Jávor Andrásnak innen indult politikai pályafutása.

A következő előadó dr. Wágner Gyula főorvos volt, aki régi fotókkal, dokumentumokkal mutatta be a kórház korábbi évtizedeit. Felelevenítette a régi, nagy doktorok szellemét, beszélt a gyógyítók tudományos munkáiról, s ő is emlékezett, mint hajdani igazgatójára, dr. Szentgáli Gyulára.

A múltat is idéző előadások után a vendégek köszöntötték az ünnepelteket, ünneplőket, a kórház dolgozóit. Tette ezt elsőként dr. Horváth Kálmán főispán, aki a névadó, Balassa János munkásságáról beszélt. Az ő emlékét idézte Zsikó Zoltán, a Tolna Vármegyei Közgyűlés alelnöke is, aki azzal folytatta, hogy szellemét követve dolgoztak a pandémia idején, s dolgoznak ma is a szekszárdi kórházban.

Teszik ezt több mint kétszáz éve, mondta köszöntőjében Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere, hiszen gyógyították ebben a kórházban már a napóleoni háború sebesültjeit is, miként teszik ezt napjainkban is.

Az ünnep az elismerések átadásával folytatódott. Dr. Németh Csaba főigazgató dicsétereket adott át, elsőként Nagy Anikó radiofarmakológiai vezető asszisztens helyettesnek, aki 1989. óta dolgozik az izotópdiagnosztikai osztályon, részt vesz tudományos munkában, s az új kollégák betanításában.

Főigazgatói dicséretet kapott Sebestyén Rita ápoló, gyakorlatvezető a neurológiai osztály munkatársa is, aki három és fél évtizede végez ott példaértékű munkát.

A gyógyító munkát kiszolgáló háttér területen dolgozik a következő kitüntetett, Telegdi Tímea takarító, a központi takarító szolgálat munkatársa, aki a járvány idején nyakig beöltözve, maszkban, plexi fejvédővel végezte órákon át a rendkívül kimerítő munkát.

Ugyanezt tette a műtőblokk első emeletén, a radiológiai osztály röntgen, ultrahang, angiográfiai vizsgáló helyiségeiben Hengl Tamás Ákosné, az ünnepen ő is főigazgatói dicséretben részesült.

A kórház legnagyobb elismerése a Balassa-díj, amelyet szombaton délelőtt kilencen vehettek át. Elsőként dr. Kántor János gyermeksebész főorvos. Ő két rövidebb külföldi kitérővel 55 év óta dolgozik a szekszárdi kórházban, 25 éven át egyedül látta el a gyermekosztályon a gyermeksebészeti feladatokat, 2005-ben nyugdíjba vonult, de ma is szerződéses jogviszonyban gyógyít a szekszárdi kórházban. Szakmai felkészültségével, lelkiismeretes, odaadó munkájával érdemelte ki ezt az elismerést.

Balassa-díjat kapott dr. Kovalcsik Zsolt, a II. Belgyógyászat gasztroenterológus adjunktusa is, aki a gyógyítás mellett átadja az évek során megszerzett tapasztalatait az osztályon gyakorlati idejüket töltő orvostanhallgatóknak, rezidenseknek. Rendkívüli teherbírását pedig jelzi, hogy több alkalommal is lefutotta már a félmaratont és a maratoni távot.

Az ápolási területről Balassa-díjban részesült Csillag Gabriella műtős szakasszisztens, aki a központi műtőben dolgozik. 1983-ban a kórház urológiai osztályán kezdte szakmai pályafutását, később 13 évig volt vezető műtősnő, 2016 óta pedig az egynapos sebészet szakmai vezetője, amelynek elindításában, szervezésében alapvető fontosságú szerepet vállalt.

A következő Balassa-díjat Schmidtné Kiesz Judit általános ápoló, a fül-orr-gégészeti osztály munkatársa vette át dr. Németh Csaba főigazgatótól. Ő a mátrixként működő gégészet, urológiai osztályon gégészeti kezelő feladatokat lát el, ezt nagy profizmussal, lelkiismeretesen végzi, példát mutatva pályakezdő munkatársainak.

Ugyanezt az elismerő díjat kapta Csende Zsuzsanna, az Urológia-Gégészet Mátrix Osztály gyakorlatvezető ápolója, aki lelkiismeretesen, odaadóan tanítja az ápolói szakma rejtelmeire, szeretetére az érkező tanulókat, új dolgozókat, szólt a laudáció. Jellemző rá a betegközpontú gondolkodás nagyfokú empátia és kedves, odafigyelő magatartás. Ő szombaton nem tudott eljönni az ünnepre, a kitüntetést később veszi át.

Balassa-díjas lett Borzáné Pirgi Éva, a központi takarítószolgálat csoportvezetője, aki a legbonyolultabb szervezési és ellenőrző feladatot, a műtőblokk, a H épület, a gyógyszertár és a labor takarítását irányítja, ahol a higiéniai előírások különösen magas színvonalú munkát kívánnak.

Az orvostechnikai berendezések javítása mellett a defibrillátorok, inkubátorok és ultrahang berendezések rendszeres ellenőrzését, karbantartását is végzi az új Balassa-díjas, Dávid Zoltán, az éleslátású, nagyszerű humorral rendelkező, kiváló közösségi ember, akinek munkáját a szakmai alázat és rendszeretet jellemzi. Ő ugyan már január óta hivatalosan nyugdíjas, de az év végéig még erősíti a műszerészek csapatát.

Elekes Beáta dietetikus élelmezésvezető osztályvezetőként a kórház betegeinek és dolgozóinak változatos és ízletes étrendjéért felel. Egyébként végzett gyermekápoló és szülésznő is, így az egészségügy más területeit is jól ismeri. A koronavírus járvány legnehezebb időszakában feladata volt megoldani, a diétás konyha bezárása mellett, a betegek és dolgozók élelmezését, s ennek nagyszerűen tett eleget.

Idén egy kollektív Balassa-díjat is átadott dr. Németh Csaba, a kórház főigazgatója, mégpedig a tüdőgyógyászati osztály és tüdőgyógyászati ambulancia kollektívájának. Ott a betegek ellátása igazi csapatmunka. Ezzel mindenki tisztában van, az adminisztrátorok segítőkészek, kreatívak, a dokumentálásban alaposak, rendkívül figyelmesek az orvosokkal, betegekkel, hozzátartozókkal.

Az ambuláns asszisztensnők kiváló szaktudása lehetővé teszi, hogy a rendelési idő alatt a lehető legtöbb beteg vizsgálatát végezzék el, s a betegek ellátása, gondoskodása mellett az osztályra vezényelt kollégák oktatását is végzik. Ezt a Balassa-díjat dr. Paraicz Gábor osztályvezető főorvos és Manner Krisztina osztályvezető ápoló vette át.

Két évvel ezelőtt alapította a kórház az Év rezidense díjat, amelyet az a fiatal orvos kap, aki kötelességtudatból, kollegialitásból, betegcentrikusságból, orvosi hivatásából fakadó segítő szándékról példamutató tanúbizonyságot tesz. Ezt a díjat idén dr. Müller Dóra sebész rezidens vehette át. Ő három éve, közvetlenül az egyetem elvégzése után került a Balassa kórház sebészeti osztályára,ahol azonnal mélyvízbe került. Aktív tagja kollektívájának, mindig számíthatnak segítségére, vidám természetével pedig hozzájárul a jó légkör kialakításához.

A vármegyeháza dísztermében hirdették ki a pénteki Balassa-pályázat, tudományos szakmai előadóverseny eredményeit. A szakmai zsűri döntése alapján orvosi kategóriában a harmadik helyezett lett dr. Hévízi Endre Zsombor, az 1-es Belgyógyászati Osztály rezidense, második dr. Tóth Lajos, a 3-as Belgyógyászati Osztály rezidense, s tudományos dolgozatával az orvosi kategória győztese dr. Czigány Diána Gréta, a Tüdőgyógyászati Osztály szakorvosa.

A nem orvosi kategóriában harmadik helyezést ért el Tóth Zsófia pszichológus, második Lovasi Orsolya intenzív terápiás szakápoló, és első lett Fuchs Mónika logopédus.

A pénteki előadói verseny résztvevői közül díjat kapott még dr. Halmos László, a 2-es Belgyógyászati Osztály rezidense. Ezt a díjat a Magyar Orvosi Kamara Tolna Vármegyei Területi Szervezete alapította négy évvel ezelőtt, s most dr. Székely Katalin a MOK szekszárdi választókerületének elnöke adta át.

A szekszárdi Balassa-napon az Év közleménye díjat is átadta a kórház főigazgatója. Az egyiket dr. Halmos Réka Judit, a fül-orr-gégészeti osztály rezidens orvosa kapta a Fül-orr-gégegyógyászat idei 69. számában megjelent írásáért, és szintén az Év közleménye díjat kapta Lovasi Orsolya intenzív terápiás szakápoló okleveles egészségügyi menedzser, a Semmelweis egyetem doktori iskolájának hallgatója, egy nagymúltú holland kiadó, az Elsevier egyik folyóiratában, januárban megjelent angol nyelvű cikkéért.

Az ünnepségen a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház vezetésének döntése alapján főorvosi kinevezésben részesült dr. Simonné Gabriel Orsolya pszichiáter, a Pszichiátriai Osztály munkatársa és dr. Kovalcsik Zsolt belgyógyász gasztroenterológus, a 2-es számú Belgyógyászati Osztály osztályvezetője. Ő jelenleg Dániában szakmai konferencián vesz részt, így kinevezését később veheti át. Adjunktus lett dr. Szabó Hajnalka radiológus szakorvos, a Radiológiai Osztály munkatársa.