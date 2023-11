A fürdőszoba a béke szigete, ahol esténként megpihenünk, feltöltődünk, egy hűvös nap után szinte újjászületünk; igen, ez a fürdőszoba! Talán ez a leginkább kedvelt helyisége egy otthonnak, de az biztos, hogy a legkényesebb pontja is. Jellemzően a tartósan magas páratartalmú, nyirkos, rosszul szellőző, hőhidas felületeken jelenik meg. Amennyiben ezek a feltételek huzamosabb ideig fennállnak az otthonunkban, úgy nagyobb eséllyel számolhatunk penésszel.

Először magát a kiváltó okokat kell megszüntetnünk. Nézzük meg, csöpög-e a csap, szivárog-e a radiátor, gondoljuk át a szellőztetési szokásainkat, esetleg ha szükséges, helyezzük át a bútorokat – olykor már ennyi is elég ahhoz, hogy megakadályozzuk a penészedés továbbterjedését.

Térképezzük fel az épület állapotát és adottságait, majd ezután, ha szükségesnek ítéljük, gondoskodjunk a hőszigetelés újragondolásáról. A látható tünetek megszüntetéséhez, azaz a belső falfelület kezeléséhez speciálisan a cél érdekében kifejlesztett termékeket alkalmazzunk.

Első lépésként alaposan mossuk le az érintett felületet Silancolor Primer Plus penészlemosóval. Ezt követi a felület alapozása Silancolor Primer Plus penészedésgátló alapozóval, majd a végső bevonat képzése jó páraáteresztő képességű, mosható Silancolor Pittura penészedésgátló festékkel, ami több árnyalatban is kapható. Forrás: lakaskultura.hu