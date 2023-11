Mármarosi Melinda párkapcsolati szakértő szerint a nők megváltoztak, ha visszatekintünk úgy harminc évvel ezelőttre, a nők másként viselkedtek, mint most. Tehát igenis lehet figyelni az idősebb korosztályt, hogy mennyivel türelmesebbek voltak, a nők mennyivel lágyabbak, gyengédebbek mint most.

– Mi ebben a női mivoltunkban azért elég rendesen felhúztuk a gatyát, valljuk be őszintén. Csakhogy ez nem jó irányba viszi a társadalmat – tette hozzá. Mint mondta, tanulhatunk az idős korosztálytól. Beszélt arról is, hogy hol a határ az érzelmi biztonság elérése és aközött, hogy ne csapjanak be bennünket, nőket.

