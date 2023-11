A kórokozók terjedésének egyik tipikus módja, hogy megfogjuk a szennyezett tárgyakat, majd a kezünket a szánkhoz, a szemünkhöz, vagy az orrunkhoz érintve a kórokozókat a szervezetünkbe juttatjuk. Ezért a kézhigiénia kulcsfontosságú a megbetegedésekért felelőssé tehető fertőzések elleni küzdelemben. Fontos, hogy alaposan, legalább 30 másodpercig mossunk kezet. De az alkoholos kézfertőtlenítők is legalább ilyen hatékonyak.

A megelőzés érdekében fokozottan ügyeljünk a rendszeres takarításra, fertőtlenítésre, továbbá a szappan használatára. A kézmosás mellett fontos a gyakori orrfújás, a zsebkendő egyszeri használata vagy a textil zsebkendő megfelelő mosása, de az is sokat segít a vírusok terjedésének megakadályozásában, ha tüsszentéskor és köhögéskor eltakarjuk a szánkat és az orrunkat.

Zárt térben megnő a levegőben lévő vírusok és kórokozók száma, ezért ajánlott naponta legalább három-négy alkalommal, rövid időre ablakot nyitni, átszellőztetni az otthonunkat, valamint gondoskodni arról, hogy a levegő páratartalma ne legyen túl magas. A legmegfelelőbb időpont a szellőztetésre a kora reggel, amikor még tisztább odakint a levegő, és a forgalom nem verte fel a leülő porszemcséket.

Hűvös, őszi napokon különösen fontos a réteges öltözködés. Ez egyike azoknak az örök érvényű szabályoknak, amelyek valóban érdemes betartani. Csípős reggeleken a kicsiket öltöztessük fel meleg, ugyanakkor kényelmes ruhába, ami megvédi őket a hidegtől, mégis könnyű mozgást tesz lehetővé. Ne öltöztessük alul gyermekünket, de a túlöltöztetés is vezethet megfázáshoz.

A megfelelő mennyiségű és minőségű alvás erősíti az immunrendszert, így ellenállóbbá teszi azt a különféle kórokozók támadásával szemben. A tartós alváshiány ingerlékenységhez, koncentrációs zavarokhoz és egyéb komoly egészségügyi problémákhoz vezethet, nem mellesleg a gyógyulás is elhúzódhat. Ezért különösen fontos az elegendő mennyiségű és jó minőségű alvás beiktatása a kicsiknél is.

Akárcsak a megfelelő alvásnak, úgy az egészséges táplálkozásnak is hatalmas szerepe van a betegségek megelőzésben. A kicsi szervezetének természetes ellenálló képessége javítható, ha étrendje megfelelő mennyiségben tartalmazza az immunrendszer aktivitásához szükséges teljes értékű fehérjéket, ásványi anyagokat, vitaminokat (C-, D-, E-vitamin) és elegendő mennyiségű folyadékot. Nasi helyett néha adjunk a kezükbe egy ropogós almát vagy édes banánt.

Forrás: mindmegette.hu