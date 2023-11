– Nem mindegy, hogy kemény-, lágylombost, vagy fenyőt vásárolunk. Utóbbiak fűtőértéke ugyanis alacsonyabb, ami azt jelenti, hogy nagyobb tárolóhelyre van szükség és többször kell a tűzre rakni, ha ezekkel fűtünk – szemlézte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal közleményét a bama.hu.

– A bükk kérge vékony, kevés a hamuja, ha viszont nem teljesen száraz, könnyen gombásodik és befülled a tárolás ideje alatt – emeli ki a hivatal. – Magas fűtőértékkel bír viszont a tölgy, a cser, és a gyertyán – utóbbi hátránya, hogy nehezebb hasítani – részletezi a praktikus információkat tartalmazó tájékoztató.

Fontos tudni azt is, hogy a frissen kitermelt zöld, ún. élőnedves fa tömegének felét a víz adja. Ebben az állapotban, a magas víztartalom miatt fűtőértéke alacsony, hiszen a víz elpárologtatásához szükséges energia elvész, így tüzelése gazdaságtalan, környezetszennyező és a tüzelőberendezést is károsítja. A minőségileg silány, azaz pudvás, bélkorhadt fa fűtőértéke pedig elenyésző – ezt is fontos szem előtt tartani minden esetben a vásárlásnál.

– A megvásárolt tűzifát szállítójegyen kell az eladónak átadnia, amelyhez mellékelni kell a tűzifavásárlási tájékoztatót. Mindig kérni kell számlát vagy nyugtát a megvásárolt tűzifáról! – emeli ki a Nébih. A jogszabálysértő tűzifa-forgalmazók listája a hivatal honlapján megtalálható – vásárlás előtt érdemes részletesen tájékozódni a weboldalon.