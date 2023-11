Ezzel közelebb hozzák a TikTokon, Instagramon, s egyéb, kínai hightech cégek online platformjain kommunikáló, lélegző fiatalokat a művészi értékekhez. A Kultup programban már félszáz színész, művész, zenész, drámapedagógus vesz részt, a Déryné társulat mellett a győri, a salgótarjáni és a kaposvári színház is partner. Mind azért dolgoznak, hogy a fiatalokkal megszerettessék a klasszikus zenét, az irodalmat, a művészetet. A felmérésekkel is megerősített tapasztalat is bizonyítja, a Kultup program sikeres, megnyitja a gyerekeket egymás iránt is, és elmélyíti bennük a komolyabb művészet iránti igényt.