Magas rangú vallási vezető Frei Antal. Amellett, hogy az Evangéliumi Barátság Egyház tolnai lelkésze, ő az európai igazgató is. A tolnai gyülekezet most 25 éves. Itt volt ennek a kisegyháznak az első magyarországi imaháza, sőt egész Európát tekintve a tolnai volt az első számottevő közössége. A jelenlegi helyzetet így vázolja az alapító lelkész:

– Van már missziónk Szerbiában, Horvátországban, Ukrajnában, Romániában, Írországban és Görögországban. Magyarországi gyülekezetünk összesen hat működik, a többi csak kisebb házicsoport.

Beküldött fotó.

Az Evangéliumi Barátság Egyház háromévente tart vissza- és előre tekintő konferenciát. Erre a közelmúltban került sor a tolnai imaházban. Beszámolók hangzottak el az eddig végzett munkáról, és a jövőt illetően többek között arról, hogy Franciaországban és Spanyolországban is jól halad a gyülekezetplántálás. Természetesen volt igehirdetés, zenés istendicsőítés is. A történteket így összegzi Frei Antal:

– Öt országból érkeztek testvérek a konferenciára. Itt volt a nemzetközi igazgató is Amerikából, Adrian Halverstadt, a feleségével Lisaval. Velük, még a rendezvény előtti napokban végig látogattunk több gyülekezetet. Eljött dr. Donatien Ndimurukundo is, aki jelenleg sürgősségi orvos Franciaországban, de eredetileg afrikai, Burundiban él a családjával. Közeli a kapcsolatunk, háromszor is dolgoztunk már együtt, afrikai missziós útjaimon. Vele a programsorozat után indultunk családlátogatásra. Elmentünk többek között ahhoz a dunaszentbenedeki kilencgyermekes anyához is, akit már több mint egy éve támogatunk.

Terjeszkedik az Evangéliumi Barátság Egyház. Jelenleg harminc-harmincöt országban van jelen, főleg Ázsiában és Dél-Amerikában elterjedt. Központja az USA-ban található. Afrikában is népes gyülekezetei működnek. Frei Antal a jövőben az európai gyülekezetépítésre akar koncentrálni. Helyi feladatait – hitoktatás, cigánymisszió, stb. – igyekszik átadni a fiatal, most szolgálatba álló pásztoroknak.