A múlt héten vármegyeszerte megtartott mikulásnapi ünnepség, adventi hangverseny, játszóház és kézműves foglalkozás kedvezett a vírusosok terjedésének. Már a hétvégi gyermek és felnőtt ügyeletben is sokan légúti panaszok miatt fordultak orvoshoz.

Két hétig nincs sok életkedve a betegnek

A hétfői munkanapon betegáradat indult a rendelők felé. Két vírus is támadásba lendült. Az influenza fertőzés esetén az első tünetek általában a láz, a hidegrázás, az izomfájdalmak és a fáradtság, ezután jelentkeznek más típusos panaszok, mint a torokfájás és a száraz köhögés. A láz általában 2-4 napig tart, míg a többi tünet körülbelül egy hétig. Összességében két hétig nincs nagy életkedve a betegeknek.

Egyébként az influenza vírus hosszú lappangási ideje miatt senkit sem okolhatunk azért, hogy a tünetek megjelenése előtt terjeszti a kórt. A lappangás alatti terjedés az influenza járvány kialakulásának a nagy titka.

Nem árt tudni, kiben mi bujkál

Az influenzatérkép szerint vármegyénk az előkelő második helyet foglalja el az országos listán. Százezer lakosra 508 igazolt eset jut, ez több mint háromszorosa a baranyai adatoknak. Éves szinten a lakosság egyötöde fordul influenza miatt orvoshoz. Szóval még nincs járvány, de már terjed a vírus. A szokottnál kicsit előbb aktivizálta magát, mert a békeidőkben január, február volt az ő ideje. Eddig a farsangi bálok elrontója volt az influenza. A koronavírus járvány és az arra adott válaszunk sok mindent megváltoztatott körülöttünk. Kaptunk tesztet, tehát tesztelünk. Jelenteni nem kell a megbetegedéseket, de nem árt tudni, kiben, mi bujkál.

Láz, köhögés, koronavírus

A légúti panaszok miatt hozzám forduló betegek nagy többsége koronavírus fertőzéstől szenved – mondta dr. Kovács Klára háziorvos. Általános, hogy rövid lappangási idő után a vezető tünet az erős torokfájás. Sötétvörös garat és duzzadt, fénylő nyálkahártya a jellegzetes kép. Ma több, mint huszonöt ilyen beteget teszteltem és mindenki koronavírusos volt. Már nem akartam hinni a szememnek, amikor végre egy teszt negatív lett. Igen változó, hogy ki lesz lázas. Idősotthonban tizennyolc betegből ketten voltak lázasak. Pedig ott módszeresen mérjük a lakók hőmérsékletét. Idősekre jellemző, hogy láztalanul vészelik át még a tüdőgyulladást is. Jellemzően a háromszor oltottak, tehát felkészült a szervezetük a vírus legyőzésére.

Vármegyénkben a koronavírus örökítőanyag koncentrációja emelkedő mértéket mutat. Szóval a háttérben zajlik egy omikron esetszám szaporodás. Jellemzően a fiatalok a betegek, közösségi terjedés a jellemző. A csecsemőkortól a fiatal felnőttig tartó korosztályt érinti leginkább a megbetegedés.

A családtagok néhány nap különbséggel megjelennek a rendelésen, de legalább telefonálnak, hogy tüneteik vannak, elkapták a vírust. Gyors lefolyású akut szak után többen panaszkodtak tartós vegetatív zavarról. Vérnyomás ingadozás és szapora pulzus a jellemző panasz a betegség után. Fulladásérzés nincs, helyette tartós ingerköhögés kínozza a pácienseket. Szaglászavar változatos formában jelentkezik – mondta a doktornő.

Öt nap a betegség lefolyása

– A kicsik nagyon elesettek és kórházi kezelésre szorulnak. Csecsemők és kisdedek között eddig nem volt jellemző a koronavírus terjedése, de a jelenlegi variáns őket is megbetegíti. A korona vírusfertőzést a többség jól viseli a gyerekek is a felnőttek között is. Jellemzően tüneti terápia mellet öt nap alatt meggyógyulnak a betegségből. C-vitamin, D-vitamin, pihenés a terápiás javallat. Szinte minden vizsgálat után ezt mondom. A jelenlegi variánsok mellett nálunk újabb oltási kampányról nem esik szó. A jelenlegi altípusoknál nincs komoly gond. Jó volna, ha ez így maradna. Sem ígérni, sem jósolni nem lehet semmit a vírus döbbenetes változékonysága miatt.

A legújabb típus a JN.1, ennek tünetei: extrém fáradság, köhögés, torokfájás, hőemelkedés vagy láz, orrdugulás, orrfolyás, hasmenés, hányinger, hányás, fejfájás, izom- és ízületi fájdalmak, illetve ízlelés- vagy szaglásvesztés. De szerencsére nem minden tünet jelentkezik minden betegnél. Lesznek enyhe esetek, ők elmennek dolgozni, iskolába, óvodába, és így terjesztik a kórt – mondta a bátaszéki háziorvos.

Még mindig lehet oltást kérni

Az oltásellenesség jelenlegi szintje mellett az influenzaoltások beadása is nehézkes. A keringő rémtörténetek miatt a régi, jól bevált 3Fluar oltóanyag beadását hosszú érvelés után tudom megtenni. A rendeléseken a legképtelenebb, csizmaszárból előrángatott mendemondákkal kell naponta megküzdeni. Az oltási rémtörténetek összekeveredtek az emberek fejében, ezért megtapasztaltam, hogy van, aki gyanakodással fogad oltásról szóló megkeresést.

Szomorú, mert a rossz gondolat, rossz döntés súlyos betegséghez vezethet. Természetesen van ellenpélda is. Sokan hirdetik, hogy az influenza védőoltás biztonságos és hatékony. Nekik van igazuk. Még oltunk, kérjenek influenza elleni védőoltást a háziorvosuktól. Ingyenes, a betegség kezelése pedig költséges.