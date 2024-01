Van, hogy az ember úgy érzi, élete gödörbe került, ahonnan nehezen kecmereg ki. Hasonlóan kellemetlen, ha az éjszakát is így töltjük, és reggelente a besüppedt, saját testünk alakját felvett matracból indítjuk a napot.

Fájdalmas halogatás

Mivel ilyenkor a csípőnk alatti, kifeküdt matrac már nem nyeri vissza eredeti állapotát, könnyen megesik, hogy rendszeresen hát- és derékfájdalomtól nyögve ébredünk. Nincs mese, 10-15 év után új matrac után kell nézni. Márcsak azért sem éri meg sokáig húzni a cserét, mert az állandósult fájdalom mellett térd-, csípőízületi problémák léphetnek fel, ráadásul a kényelmetlen matrac miatt a kialvatlanság következményeivel is számolhatunk: csökkenhet a koncentráció, a teljesítőképesség, gyengülhet az immunrendszer.

Kimutatták, a Covid miatt többek között a matraccsere is kitolódott, nagyjából 4-5 évvel, pedig így is hajlamosak vagyunk a túlhasználatra. Ez nem csoda, hiszen egy minőségi ágymatracnak borsos ára van, mérettől függően százezrekbe kerülhet. De az egészséges alvás érdekében pedig megéri a beruházás.

Ne a neten

A kínálat olyannyira bőséges, hogy nem is elég csupán egyetlen üzletben nézelődni – még akkor sem, ha a keresgélést rendszerint az interneten kezdjük meg. A vásárlást azonban nem ajánlatos ott lebonyolítani. Egyrészt azért, mert a matrac próbája a fekvés. A szaküzletekben senki sem veszi zokon, ha kapásból ágynak dől az ember, még az sem baj, ha kispárnát is visz magával, mintha otthon lenne.

A másik érv a testközeli tapasztalatszerzés mellett, hogy az online felületek gyakran észrevétlenül terelik át a vevőt külföldi oldalakra, amelyek megbízhatósága kétes lehet. Célszerű az oldalak aljára lapozva leellenőrizni az ÁSZF-et, és utánajárni a hirdető cégnek. A későbbi reklamációk kezelésénél könnyebb egy hazai, sőt helyi céggel felvenni a kapcsolatot.

– Gyakori, hogy első fekvésre 2-4 matracba is beleszeret az ember, alig tud választani. Ilyenkor az ár-érték arányt érdemes figyelembe venni: a matrac típusát, töltőanyagát, tulajdonságait. Az a gyakorlat, hogy például albérletbe a 2-3 éves használatra gyártott matracokat vásárolják meg a tulajdonosok, pedig oda is lehet jó ár-érték arányú matracot találni legalább 5 év garanciával. Saját használatra mindenképpen megéri komolyabb matraccal próbálkozni – magyarázta Molnár Sándor, a Molnár Álommanó Kft. ügyvezető tulajdonosa.

Forgatással nyújtható

A választék széles: váll-csípő-térd zónákkal ellátott rugós, hideghab-, memória-, téli-nyári oldalú, két eltérű keménységű oldalú matrac közül válogathatunk. Utóbbiak a funkcionális forgatás lehetőségére hívják fel a figyelmet, mert mind a két oldaluk használható.

Az élettartam-növelő forgatás azonban valamennyi matracnál kifejezetten ajánlott, főleg évszakváltáskor, ugyanis ezzel jelentősen növelhető az élettartamuk. Ilyenkor az oldal marad fent, de 180 fokos elfordításban, láb-fej irányban.