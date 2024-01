Több kutatás is igazolja, hogy a virágok jótékonyan hatnak a mentális egészségre, ugyanis a növényekkel körülvett munkahelyek kellemesebb légkört teremtenek, csökkentik a stresszt és növelik a produktivitást, így az alkalmazottak boldogabbak és motiváltabbak lesznek a munkahelyükön is. Az asztalunkon elhelyezett szobanövények gondozása pozitív hatással van ránk, hiszen akár ez is egy relaxáló tevékenység lehet, amely segít az embereknek kikapcsolódni és pihenni munka közben. A növényekkel való foglalkozás felelősségtudatot is fejleszt, ami általánosságban pozitív hatással lesz az élet minden területére.

Végül, ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az asztalunkon elhelyezett szobanövények az irodai tér személyesebbé és barátságosabbá tétele mellett egyedi stílust is kölcsönöznek a környezetünknek. Az ízlésesen megválasztott növények hozzájárulnak az iroda hangulatához és atmoszférájának javításához is, így nagyobb kedvvel térünk majd be az irodánkba. Nekem már meg is jött a kedvem hozzá, hogy ne csak egy, de mindjárt két kis cserepessel gazdagítsam az íróasztalomat.