Vicces látni Gűth Balázs honlapján, hogy a visszaszámlás újra indult, egészen pontosan 333 napot kell várnunk a Mikulásház idei dekorációjára.

– Január negyedikén még felkapcsoljuk a fényeket, így még utoljára megtekinthető lesz a 2023-as dekoráció egészen este nyolc óráig – tájékoztatta lapunkat Gűth Balázs. – A jubileumi díszítés eltért a korábbi tematikáktól. Decemberben a Csipkerózsika remakje, a Demóna különböző jeleneteit készítettem el a ház körül, valamint a harminc év számomra legkedvesebb jeleneteit vettem elő újra, így a Szépség és a Szörnyeteg, Elza, Anna, Olaf, a Grincs, illetve a tavalyi Manó házakból a Mikulás szobája is megelevenedett.

2022-ben rekordmennyiségű LED sor égett Balázsék udvarában, elmondása szerint csak a rekorddöntés miatt került fel az óriási, tizenhárom méter magas fenyőre a hatvahatezer égő, ami a Rockefeller karácsonyfát jelképezte. A hatalmas fa mellett a Reszkessetek Betörők című filmből jólismert McCallister ház is elkészült az ígéreteknek megfelelően.

Idén is rengeteg meglepetés várta a látogatókat

Három adventi vasárnapon is gyertyát gyújtottak a Mikulásháznál. Az első alkalmon, valamint a december 23-ai szeretetvendégségen a Nappali Akusztik Projekt adott karácsonyi koncertet. Balázs pedig idén is kitett magáért, ugyanis csak a szeretet vendégségen több mint százhúsz liter forralt bor és tea fogyott, közel ötven kilogramm kenyérből készült zsíroskenyér, és rengeteg süteménnyel várták a látogatókat.

– A szeretetvendégségen a Grincs fogadta a látogatókat, énekelt és verset mondott, hogy a legkisebbek is lássák, hogy valójában jóságos és szereti a karácsonyt. Hatalmas sikere volt mind a szeretetvendégségnek, mind a Szilveszteri tűzijátéknak. Kígyóztak a sorok és tele volt az egész utca emberekkel. Az első tűzijátékot akkor csináltuk meg, amikor a zsíroskenyér mellé kihelyeztük a becsületkasszát. Az így befolyt összegből vásároljuk azóta minden évben a tűzijátékot, az emberek legnagyobb örömére.

A becsületkasszába befolyt összeg fennmaradó részét a házigazda minden évben felajánlja, így tavaly két kutyamenhelynek is tudott segíteni.

Több száz levéllel kedveskedett a Mikulás

A gyerekek nemcsak személyesen találkozhattak a Mikulással, idén azokra is gondolt, akik valamilyen oknál fogva nem lehettek jelen. Balázs egyetlen kitétele a levelekkel kapcsolatban az volt, hogy a családok felbélyegzett válaszborítékot küldjenek neki november 29-ig, hogy Mikulás napja előtt megérkezhessen mindenkihez a levele. Közel négyszáz levelet adott fel a postán, melyekre egytől-egyig saját maga válaszolt, ami összesen két hetet vett igénybe. Elmondta, hogy a levelek megírásához többféle sablont is használt, hogy a testvérek, de akár az unokatestvérek se kapjanak egyforma írást. A levelek között egy nagyon kedves megkeresés is érkezett hozzá egy nagymamától, aki kilenc válaszborítékkal nemcsak az unokáinak, de azoknak a szeretteinek is kért levelet a Nagyszakállútól, akiknek szülei már elhunytak.

– Nagyon meglepett a kérés egy idős hölgytől, hogy küldjek levelet a család idősebb korosztályt képviselő tagjainak is. Természetesen szívesen tettem eleget a kérésnek, írtam nekik, hogy tudom, ti már nem vagytok gyerekek, de a lelketekben mindig azok maradtok.