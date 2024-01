Minden korábbi várakozást felülmúltak a tavaly tavasszal megjelent ország- és vármegyebérletek értékesítési számai. Tavaly április óta a közösségi közlekedéssel utazók idehaza december 31-ig összesen 4.070.797 darab ilyen terméket vásároltak, ennek 65 százalékát a vármegyékre érvényes tételek tették ki. Tolna vármegye is szépen teljesített, az országnak ezen a részén több mint hatvanezret adtak el az új bérletekből – tudtuk meg a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóságának munkatársától.

Tolna vármegyében is népszerűek az új bérletek

Tolna vármegyében tavaly nyolc hónap alatt 67.680 darab ország- és vármegyebérletet sikerült értékesíteni. Területi összevetésben ez a szám nagyjából arányos a hazánk más részein eladott bérletekével, figyelembe véve, hogy Tolna az ország második legkisebb megyéje. A vásárlások tekintetében viszont az itt élők megelőzték a Nógrád és Komárom-Eszergom vármegyeieket is. Az új bérletfajták közül a kedvezményes, 1890 forintba kerülő országbérlet örvend a legnagyobb népszerűségnek, ez a teljes értékesítés 30 százalékát teszi ki. A vármegyei bérletekből legtöbbet, összesen 746.890-et a főváros környékén vásároltak, a toplistán Borsod-Abaúj-Zemplén (224 896) és Győr-Moson-Sopron (174 414) követi.

Már szinte csak ezeket vesszük

Az új bérletek főként azért népszerűek, mert nincsenek egy-egy járathoz, vagy szolgáltatáshoz kötve. Aki például vármegyebérletet vásárol, az az adott hónapban korlátlanul használhatja a vasúti és a buszos közlekedést abban az országrészben, ahova a jegye szól. A MÁV Zrt. munkatársainak közlése szerint az új konstrukcióknak köszönhetően már néhány hónap alatt népszerűbbé vált a környezetbarát közösségi közlekedés, ezzel együtt az utazási kedv is növekedett. Mint írták, szép számmal akadnak olyanok is, akik a helyközi közlekedésben korábban nem használtak bérletet, ám az új díjtermék hatására ma már ezt választják.

A jegy- és bérletváltási szokások is megváltoztak az első hónaptól kezdve: aki a helyközi közlekedésben bérletet használ, azok 90 százaléka vármegye- vagy országbérletet vált. Az is megfigyelhető, hogy a vármegyebérlet esetében több a buszos utazás, az országbérletnél viszont a vasút dominál. Eddig a legtöbb új típusú bérletet egyébként – átlagosan havonta több mint félmilliót – azokban a hónapokban vásárolták az utasok, amikor az iskolai tanév is zajlott, vagyis szeptemberben, októberben és novemberben.

Tarol a vármegye- és az országbérlet a fiatalok körében

Az új bérletet rengeteg tanuló veszi igénybe, jelentős részük még a nyári időszakra is kiváltotta, pedig a diákok korábban nyaranta szinte eltűntek a bérletesek közül. Ez a már említett korlátanságának és árának volt köszönhető, hiszen a korábbi diákbérletek csak az iskola és a lakóhely között voltak érvényesek. Idén nyáron ebben is fordulat állt be, ekkor az országbérletek népszerűsége verhetetlenek bizonyult, és rengeteg középiskolás és egyetemista használta a bérletét a strandra, buliba utazáshoz vagy országjáráshoz: júliusban és augusztusban is háromszor annyi diákbérlet fogyott, mint 2022 azonos hónapjában; augusztusban mintegy 400 ezer darab 1890 forintba kerülő kedvezményes országbérletet adtunk el.

14 év alatt, 65 év felett mindenki számára ingyenes lesz

Minden bérlet megszűnik a vármegye-, és országbérleten kívül, emellett új jegyterméket vezetnek be, a napi kedvezményes jegyet – jelentette be az építési és beruházási miniszter. Lázár János az állami támogatású közösségi közlekedés tarifarendszerének váltásáról tartott sajtótájékoztatót Debrecenben, 2024. január 9-én.

2023. decemberére minden 10 eladott bérletből 9 már vármegyebérlet volt – tájékoztatott az építési és beruházási miniszter, hozzátéve, hogy „soha annyian nem utaztak a MÁV és Volán járatain, mint 2023-ban”. Lázár János ennek apropóján bejelentette: minden bérletet megszüntetnek a vármegye-, és országbérleten kívül.

Lázár János arra is kitért: átalakítják a kedvezmények rendszerét is. A közalkalmazottak esetében megszűnik a pecsételős rendszer, egy regisztrációt követően korlátlanul élvezhetnek 50 százalékos kedvezményt, a 14-25 évesek pedig szintén 50 százalékos kedvezményt kapnak – amennyiben nem vesznek vármegye- vagy országbérletet, amin 90 százalékos kedvezmény érvényesül. A tárcavezető arról is tájékoztatott: 14 év alatt, 65 év felett mindenki számára díjmentes lesz a közösségi közlekedés. Bevezetnek egy új jegyterméket, a napi kedvezményes jegyet, a vármegye 24-et (990 forint) , valamint a Magyarország24-et (4990 forint).