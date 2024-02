A kivitelezést végző KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft. nagy erőkkel vonult fel a munkaterületre. – Mindkét, újonnan kialakítandó parkoló 400 négyzetméter – nyilatkozta a helyszínen Kőműves Krisztián. A kivitelező cég vezetője hozzátette, a belső oldali parkolóba komplett alépítmény is készül, míg a másiknál úgynevezett profilozás történik, majd arra kerül a fedőkő.

– A zúzalékolt parkolóval tulajdonképpen egy felületrendezés valósul meg, ezzel is megőrizzük a terület parkos jellegét. Mindkét parkoló fehér mészkő fedést kap az önkormányzat által finanszírozott fejlesztés során – világított rá Kőműves Krisztián, aki arról is beszámolt, hogy szerződés szerint március 8-ig kell átadják a beruházást, de terveik szerint - és ha az időjárás is lehetővé teszi - előbb befejezik a munkálatokat.

A helyszínen volt Köllő Roland is. A körzet önkormányzati képviselője személyesen tájékozódott a beruházás megkezdéséről, és válaszolt a lakosok kérdéseire.

Fotók: Vizin Balázs