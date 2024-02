Felszólalásában kiemelte, hogy az ukrajnai háború és az uniós szankciók nyomán kialakult energia-válsághelyzet kezelése és megoldása minden ország, így hazánk számára is jelentős kihívást jelent. Ugyanakkor a magyar családok a rezsicsökkentésnek köszönhetően Európában a legolcsóbban jutnak áramhoz és gázhoz.

– Kiemelt feladatomnak tartom, hogy választókerületem polgármestereit abban is támogassam, hogy első kézből értesülhessenek az energiaügyeket, energiapiacot érintő eseményekről, illetve az energiahatékonyság javítása érdekében elérhető megoldásokról, lehetőségekről – ezt már Potápi Árpád János mondta el. A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője is felszólalt a Tolna vármegyei polgármestereknek szervezett szakmai programon, amelynek kezdetén Pintér Szilárd is köszöntötte a jelenlévőket.