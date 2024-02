Országos vetélkedőn bizonyította magas szintű tudását és felkészültségét Akkermann Dániel. A Szekszárdi Garay János Gimnázium tizenöt éves diákja a Pázmány Bölcs-Ész Tanulmányi Verseny döntőjében – régészet szekcióban – első helyezést ért el. Eredménye értékét növeli az a tény, hogy 9. osztályosként jobbára 11-12. évfolyamos tanulókkal mérkőzött meg, és nem talált legyőzőre.

A versenyre akkori osztályfőnöke, László Péter hívta fel Dani figyelmét. A Pázmány BTK tudáspróbájának záró állomása két írásbeli forduló után várta a legjobb negyven középiskolást. A fővárosi intézményben tartott végső, szóbeli megmérettetésen a diákok változatos feladatokat oldottak meg. A régészet iránt érdeklődő fiatalok választhattak a kedvenc régészük vagy egy számukra érdekes régészeti lelőhely, lelet tudományos igényű bemutatása között.

Különleges leletről adott képet

Dani az utóbbi lehetőség mellett döntött. Üzenet a XVIII. századból – A murgai időkapszula nyomában címmel a településen két éve talált, kisebbfajta szenzációnak számító leletet ismertette PPT-s előadásában a zsűrivel.

– Ez egy viszonylag friss lelet, az evangélikus templom falából került elő – mondta el lapunknak a gimnazista, aki egyébként a Murgával szomszédos Tevelen lakik szüleivel. – Magát a kapszulát a Fővárosi Levéltárban nyitották fel. Számomra ez nagyon izgalmasnak bizonyult, hiszen nem minden nap történik hasonló eset. Fogalmazhatunk úgy, hogy megmozgatta a fantáziámat. Ötödikként tartottam előadást, és nem tagadom, hogy amikor a sorszám húzása után visszaültem a helyemre, volt bennem némi izgalom. Hiszen versenytársaim két-három évvel idősebbek voltam nálam. De azután, figyelve bemutatóikat, arra jutottam, hogy helyt tudok állni a mezőnyben. Úgy éreztem, hogy ha aranyéremre talán nem is, de dobogós helyezésre esélyem lesz.

Az eredményhirdetés minden várakozását felülmúlta, boldogan nyugtázta, hogy megnyerte a versenyt. Jutalomként – néhány ajándéktárgy mellett – ötven, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen felvételi esetén felhasználható pontot kapott. Az intézményben van régész képzés, tehát Dani számára egyenes út vezethetne erre a szakterületre. De ez még a jövő zenéje, hiszen a fiatal elárulta, hogy számára az igazán nagy kedvenc nem más, mint a történelem.

A győztes garaysta fiatal és felkészítője, dr. Gesztesi Enikő (Beküldött fotó)

A gimnazista azt is hangsúlyozta, hogy nagyon sokat köszönhet felkészítő tanárának. Dr. Gesztesi Enikő ógörög-latin-történelem szakos pedagógus a rá jellemző elhivatottsággal vállalta ezt a munkát.

Gyümölcsöt hoz az alapos munka

– Danival a múlt év decemberében kezdtünk el együttesen dolgozni az időkapszula anyagának feldolgozásán – kezdte dr. Gesztesi Enikő az előzmények ismertetésével. – S mivel ezt a leletet jelenleg is vizsgálják, az eddigi eredmények feltárásán túl a kutatás módszertanára koncentráltunk. Azaz, minden ma fellelhető forrást, eredményt feldolgoztunk. Ehhez segítséget kértünk és kaptunk a Fővárosi és a Tolna Vármegyei Levéltártól, az Illyés Gyula Könyvtártól és több szakembertől. A döntőig meg is kellett írni a pályaművet, az anyagban, a hatvan oldalas dolgozatban elemzések, riportok is találhatóak. Dani – ahogyan értékelésében a zsűri is fogalmazott – a felsőbb évesek mezőnyében nyugodtan, korát meghazudtoló, meggyőző erővel és magabiztossággal mutatkozott be. Számomra ez nem okozott meglepetést, hiszen tudom, hogy sokoldalú, a kutatásokhoz nagy alázattal nyúló, ifjú tehetség. Örülök, hogy nagyon jól tudunk együtt dolgozni, s hogy egy támogató, szeretetteljes család áll a tanítványom mögött. A megkezdett munkát szeretnénk folytatni. Azt szoktam mondani a tanítványaimnak, hogy a kemény, alapos munka időigényes, fárasztó, de megéri. S mint bebizonyosodott, valóban megérte.