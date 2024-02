Ferenc Gergelytől, a Delfin zenekar alapító tagjától megtudhattuk, hogy már több mint egy évtizede zenélnek a székelyek bálján. Nemrég lemezt is kiadtak bukovinai népdalok feldolgozásával, melyeket a bálon is előszeretettel játszottak.

Nem kímélték a vendégek a táncos cipőiket. Fotó: beküldött kép

Televíziós műsorban aratott siker adta meg a kezdőlökést

Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke elmondta, a Röpülj páva című televíziós műsorban aratott Tolna vármegyei győzelem adta a kezdő lökést az azóta is töretlen hagyományőrzésnek, amivel párhuzamosan elindították a székely bálok sorát is, mely nemcsak a Völgység szívében, de a környező településeken is nagy sikert arat.

Páva bál néven rendezték meg az első székely bált

– Még 1977-78-ban, a bukovinai székelyek sikere után szervezték az első székely bált, mely a Páva bál nevet viselte akkor még, és a Rákóczi étteremben tartották. Később Boda Feri bácsi által kapta a székely bál elnevezést, amit már a művelődési házban szerveztek meg. Annak idején mindenki népviseletben jött a bálra, és mindig kulturális műsort is adtak, ma már sima bálként funkcionál, ezzel kapcsolatban erős hiányérzetünk is van.

Fontos a rendezvények összetartó ereje

Bonyhád a bukovinai székelyek fővárosa. A szövetség elnöke külön kiemelte, fontosnak tartja a székelységet összefogó értékek képviseletét, az egyesületek által szervezett rendezvényeknek egyben közösség-összetartóereje is van.