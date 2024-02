Az egyszeri támogatásra a kérelem benyújtásakor 65. életévét betöltött, igazoltan nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő, dunaföldvári bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Dunaföldváron élő személyek jogosultak – tájékoztatott a polgármesteri hivatal.

A jogosultság megemelkedett jövedelemhatára idén fejenként 199 500 forint, a támogatás összege pedig személyenként tízezer forint évente. A kérelmezési időszak lejártát követően kérelem benyújtására nincs lehetőség, a határidő elmulasztása jogvesztő.

A kérelemhez csatolni kell a kérelmező személyi igazolványát, esetleg érvényes útlevelét, vezetői engedélyét, lakcímkártyájét és TAJ kártyáját bemutatásra vagy másolatban, a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától kapott éves összesítő a nyugdíjszerű ellátásról, a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvényt, vagy bankszámlakivonatot, vagy banki igazolást a megelőző hónapban folyósított nyugdíj összegéről. Akinek bankszámlára érkezik a nyugdíja, vagy nyugdíjszerű ellátása, számára a támogatás összegét is bankszámlára utalja a hivatal.

Formanyomtatványon lehet kérelmezni a támogatást

A támogatást formanyomtatványon lehet kérelmezni, mely a szükséges mellékletekkel együtt a Polgármesteri Hivatal Hatósági- és Szociális Irodáján nyújtható be kérelmezési időszakban, ügyfélfogadási időben. A kérelem meghatalmazott útján is benyújtható, ez esetben szükséges a képviseletre való jogosultságot igazoló okirat csatolása is a kérelemhez. A kérelemhez szükséges nyomtatvány és annak mellékletei letölthetők a város honlapjáról a nyomtatványok, ügymenetek fül alatt, valamint március 1-től ügyfélfogadási időben elvihetők a szociális irodáról.