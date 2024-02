A versenyen a hagyománynak megfelelően ezúttal is 9–12. évfolyamos középiskolások vettek részt. A megmérettetés két fordulóból állt. Az elsőben egy online feladatsort töltöttek ki a tanulók. Itt a pedagógusok olyan készségek meglétét osztályozták, amelyekre az érettségik során is nagy szükség van, mint például olvasott szövegértést, nyelvhelyességet, hallott szövegértést és a szókincset mérő feladatokat. Az eredmények alapján idén 19 tanuló mutathatta meg tudását a második fordulóban, a szekszárdi I. Béla Gimnáziumban.

Szépen szerepeltek a "bélás" diákok

A Szekszárdon megtartott döntő során a tanulóknak egy egyelőre megadott témáról legalább legfeljebb három perces előadást kellett tartaniuk, amihez kivetített prezentáció előzetes elkészítése is szükséges volt. Az idei téma ez volt: Hősök/Rejtett Hősök – A jelen példaképei.

A prezentációkat szakmai zsűri értékelte olyan szempontok alapján, mint a vizuális szemléltetés, a nyelvhelyesség, a kiejtés, valamint a tartalom. A másik próbatétel egy rövid angol-magyar és magyar-angol fordítás, valamint egy, az íráskészséget próbára tevő feladat volt.

A műfordító verseny az I. Béla Gimnáziumban nagy diáksereget mozgat meg. Az idei tanévben mind a négy évfolyamról 67 tanuló nevezett, és az online fordulóban egy helyi diák a több mint 200 nevező közül 2., a másik 3. és a harmadik 5. helyet ért el. A dobogó legfelső forkára végül Bareith Petra, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium diákja állhatott fel. Varga Petra, a Barcsi Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium tanulója második, míg a Paksi Vak Bottyán Gimnáziumból érkezett Körmöczi Zétény Zoltán harmadik lett. A szekszárdi fordulón a házigazda fiatalok szervezőként, műsorközlőként és természetesen versenyzőként is szépen szerepeltek, az egyik versenyzőjük, a 12.C osztályos Penczel Hanna Rebeka csak egy hajszállal csúszott le a képzeletbeli dobogóról: 4. helyezett lett, másik két versenyzőjük, Szabó József László, 12. C és Fehér Márk Máté, 9.B osztályos tanuló is szépen megállta helyét a nagyon erős mezőnyben.

Nagy múltra tekint vissza a verseny

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium 1994 óta minden évben megrendezi a Tolna megyei műfordítási versenyt, amelyhez 2017-ben a Somogy vármegyei középiskolák tanulói is csatlakoztak. A szervezők célja, hogy a hagyományossá vált versennyel támogassák a két vármegye tehetséges diákjait és pedagógusaikat. Emellett fontos, hogy a versenyzés az angolszász kultúra megismertetését, a tanulók látókörének szélesítését is szolgálja civilizációs, kulturális, művészeti, irodalmi témákban.