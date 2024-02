Egy fiatal srác úgy döntött, pénz hiányában gyalog tesz meg egy 1200 mérföldes utat, hogy Angliából eljusson Ibizára bulizni. Henry nem kisebb célt tűzött maga elé, minthogy május másodikáig, vagyis 60 nap alatt odaérjen a célállomásra. A március másodikán induló 21 éves fiúnak nem ez az első ilyen vállalása, ugyanis korábban Párizsba gyalogolt el Manchesterből, ami több mint 500 mérföldes utat jelentett.

Utazni jó dolog, ez kétségtelen és sokszor mérgelődőm magam is, hogy egy-egy autós utazásra miért nem tűztem ki annak idején több megállót. Henry biztosan sokkal több dolgot láthat az útja során. A fiúéhoz hasonló célkitűzéssel találkoztam pár évvel ezelőtt, mikor a bonyhádi művelődési központban dolgoztam és összefutottam egy kedves lánnyal. Nóra megkérdezett, hogy megtekintheti-e az emeleti mozaikot, mert azt a nagypapája készítette.

Első megdöbbenésem után sokat beszélgettünk, és többek közt kiderült az is, hogy Németországból tekert ide Bonyhádra és megy is vissza, így ő körülbelül 2000 kilométert tett meg összesen biciklivel. Hatalmas pakkjában sátor is volt. Elmondta, hogy amikor csak teheti az estéit a szabad ég alatt tölti – megjegyzem mindez nyáron történt. Véleménye szerint az utazás bármilyen lelki bajra orvosság lehet, és valljuk be őszintén, néha valóban jó érzés kicsit elmenekülni a problémáink elől.