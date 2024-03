Ki kell költöznie szekszárdi Hunyadi utcai székházból tizenkét bérlőnek, köztük zenekarnak, könyvelőirodának, személybiztonsággal foglalkozó társaságnak, nyugdíjas érdekszövetségnek, az anonim alkoholistáknak, mert az épületet elárverezik. Költözik a Fidesz és Horváth István országgyűlési képviselő valamint munkatársai, a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete, a Máltai Szeretetszolgálat szekszárdi csoportja, a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége (Pofosz), a Szekszárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat, a Mondschein Kórus.

Árverezik az ikonikus épületet

A Hunyadi utcai székház nyilvános árverését március tizennegyedikén tartják a Garay téri élménypincében. Az épület a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. tulajdonában van, az árverés induló ára százötvennyolc millió forint. Az árverésen az vehet részt, aki az induló ár öt százalékát, közel nyolcmillió forintot az árverés előtti napig befizet. A licitálás a levezető irányításával szóban történik. Az induló ár kikiáltása után a licitlépcső hárommillió-százhatvanezer forint. A feltüntetett árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A nyertes vevő az ingatlant megtekintett és kiürített állapotban vásárolja meg.

Egyesületi és párt irodai az épület

A Szekszárdi Vagyonkezelő honlapján ismerteti, hogy a Hunyadi utcai épületet jelenleg többféle egyesületi és párt irodai hasznosítással üzemel. Az ingatlan jövőbeni hasznosíthatóság szempontjából többféle lehetőség is felmerülhet úgy, mint iroda és üzletház, vagy iroda és társasház és még további más megoldás is szóba jöhet. Az ingatlan oldalirányú bővítésére nincs mód, de a hatósági egyeztetést követően érdemes a felfelé történő bővítés lehetőségét is megvizsgálni, hogy az ingatlan hasznosíthatósága maximálva legyen.