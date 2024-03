A Kárpát-medence különböző tájairól vármegyénkbe sereglő nomád katonai hagyományőrző sportok versenyzői pénteken délután érkeztek meg a szakmai nappal egybekötött edzőtáborba, Fácánkertbe. A II. Turán Szakmai Napokon a hazai versenyzők mellett Székelyföld, Felvidék, Délvidék is képviselte magát, sőt még török vendéget is fogadtak a szervezők, vagyis a házigazda Tolnai Turán Hagyományőrző Sportegyesület mellett a minden évben megrendezett és több szászezer embert vonzó bugaci Kurultáj és Ősök Napja rendezvény főszervezői, a Magyar-Turán Közhasznú Alapítvány és a Magyar Köböre és Hagyományőrző Sportok Szövetségének képviselői.

Hagyományőrző foglalkozások: íjászat, lándzsavívás és szablyavívás szerepelt a versenyszámok közt

Mint Bíró András Zsolttól, a Magyar-Turán Alapítvány elnökétől megtudtuk, az eseménysorozat célja, hogy az évenként megrendezett Hagyományőrző Sportok Viadalán és a Kurultáj rendezvényeken folyó hagyományőrző versenyekre felkészüljenek a harcosok. Ezúttal is olyan hagyományőrző sportok edzéseit tartották, mint az íjászat, a gyalogos lándzsavívás, továbbá a nomád és vértes szablyavívás. – Idén kimagaslóan fontos a legjobb helyezés elérése, mivel ez dönti majd el, hogy ki képviseli idén hazánkat a Kazahsztánban megrendezésre kerülő Nomád Világjátékokon, amely a hagyományőrző sportágak „olimpiája” – jelezte Bíró András Zsolt.

Nagy László, a Tolnai-Turán Hagyományőrző Sportegyesület elnöke elmondta, ezúttal magán a szálfegyverek használatán kívül időt fektettek az alaki gyakorlatokra is, hogy ezek a harcosok összeszokva és egységesen is tudják képviselni a Magyar-Turánt, saját és más hagyományőrző rendezvényeken. A hétvégén az erőnléti és technikai edzések mellett, a témához kapcsolódó történelmi és antropológiai előadást is meghallgattak a résztvevők. Ezzel méginkább megismerve közös gyökereinket.

A szekszárdi harcosok sikerrel szerepelnek külföldön is

A Tolnai-Turán Hagyományőrző Sportegyesület már több mint három éve képviseli régiónkat hasonló, X. századi hagyományőrző megmérettetéseken és eseményeken. A versenyek alkalmával, már három országos dobogós helyezést is hazahoztak, illetve több külföldi rendezvényen is képviselték Magyarországot: így például az Uluh Dala Ethnofestivalon Kazahsztánban, illetve Isztambulban, a Word Ethnosport Confederation által szervezett konferencián.

A Magyar-Turán Közhasznú Alapítvány, a Magyar Köböre Hagyományőrző Sportok Szövetsége és a Tolnai-Turán Hagyományőrző és Köböre Sportegyesület együttes célja közös múltunk, kulturális és történelmi örökségünk, illetve a magyarság keleti gyökereihez kapcsolódó rokonság minél szélesebb körü megismertetése. Emellett zászlajukra tűzték a fiatal generáció mozgás és sport irányába terelését a hagyományőrzés segítségével.