Az Ilyenek vagyunk címmel megtartott programnak kettős célja volt: a hagyományok tisztelete, ápolása és a vidámság garantálása. Mindkét célt elérték a tolnai Wosinsky Mór Általános Iskola tanulói és tanárai, a Lovardában megtartott, Ki mit tud?-szerű, pénteki rendezvényen.

A kis boszorkányok is fergeteges sikert arattak az Ilyenek vagyunk című rendezvényen. A szerző felvétele.

Két iskola diákjaié volt a színpad

Az Eötvös és a Bartók utcai tagintézménybe járóké volt a színpad, a harmadik tolnai iskola, a Széchenyi növendékei egy későbbi alkalommal szerveznek hasonló sulibulit. Be se fértek volna most, hisz teljesen megtelt a nézőtér; legalább ezerötszázan voltak kíváncsiak az Ilyenek vagyunk című műsoros estre.

A megjelenteket Takács Zita iskolaigazgató köszöntötte. A Szekszárdi Tankerületi Központ képviseletében dr. Baráth Csilla vett részt a rendezvényen. A műsorközlő Németh Mária és Viszti Boglárka volt. Összesen 25 produkciónak tapsolhatott a publikum. Volt ének, vers, tánc, hangszeres zene és jelenet. Volt, amit egy osztály, volt, amit egy évfolyam tanulóiból összeállt csoport mutatott be, előfordult, hogy a tanáraikkal együtt léptek fel a diákok, és olyan műsorszám is akadt, amelyet csak pedagógusok adtak elő. Színre léptek boszorkányok és apácák is.

Az elsősök tánca magával ragadta a nagyszámú közönséget ezen az estén. Fotó: a szerző felvétele.

Ilyenek vagyunk – többen vásároltak támogatói jegyet

Többen vásároltak támogatói jegyeket; közülük néhányan tombolatárgyakat nyertek. A fődíj Főglein Róbert festménye volt. A befolyt pénzt a két iskolai alapítvány kapja. Egyebek mellett egészségmegőrző tréningekre és nyári táboroztatásra fordítják majd azt. Jutalmazták az esemény plakátját elkészítő két tanulót is: Hága Natáliát és Rézműves Jázmint.

Háromévente szokták megtartani ezt a programot Tolnán. Most, a covid miatt csúszásban voltak. Utoljára 2019-ben mutathatták be az iskolások, hogy milyenek, amikor „ilyenek”.