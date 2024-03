Nem véletlenül Nőnapi Kavalkád az esemény elnevezése, ismertette lapunknak Pócs Margit, az eseményt szervező Mentálhigiénés Műhely vezetője. Elmondta, hogy ezen a szombati napon testi-lelki szellemi felfrissülést, ajándékot, élménycsomagot szerettek volna a hölgyeknek nyújtani.

Nőnapot tartottak szombaton a szekszárdi kulturális központban. Fotó: Kiss Albert

Nőnap és kihívások

Pócs Margit hozzátette: bízik abban, hogy a nők tele lesznek energiával, hiszen 2024 is nagy kihívás elé állítja a női társadalmat. Az ő kezükben a világ egészsége testi és szellemi értelemben is. Szükség van a női energiákra, a nők adottságaira.

– Végtelenül fontos, hogy a nők hogyan és miként tudnak belső és külső harmóniát megteremteni, és most 2024-ben erre különösen szükség van – mondta Pócs Margit.

Masszíroztattak a hölgyek

A gazdag programok során kiemelt helyet kapott a Bababörze a hatalmas rendezvényteremben. Használt gyerekruhákhoz, cipőkhöz, játékokhoz lehetett hozzájutni. A mozi előterében csajos cuccokat, például ékszereket, ásványokat is lehetett vásárolni. Az érdeklődők karrier és önismereti tréningen vehettek részt, szépségükkel kapcsolatban is segítették őket, sőt, még jogvédelmi tanácsadó is a rendelkezésükre állt. A Bödő teremben többféle mozgásformára volt lehetőségük: pilates, gerincfitness, alakformáló edzés, jóga kipróbálására. A rendezvényteremben pedig salsa partit rendeztek vérforraló ritmusokkal.