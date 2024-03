Reggel kilenc órától tanácskoztak a képviselők. A február végi, hosszúra nyúló vitákat követően most ismét a város 2024-es szekszárdi költségvetése volt napirenden. Eredmény viszont most sem született.

Bomba Gábort kérdezték, de ő nem válaszolt érdemben

A közgyűlés kérdésekkel kezdődött. Zaják Rita arra volt kíváncsi, hogy milyen helyiadó-bevételekkel számolnak idén a városházán, és miként alakultak ezek a számok az elmúlt esztendőkben. Neki Zsiga Mariann, a Gazdasági Igazgatóság vezetője válaszolt. Amint mondta, év végére a terv szerint 3,7 milliárd forint bevétel érkezik majd az önkormányzathoz a helyiadó bevételből.

Ezt követően afelől érdeklődött Zaják Rita, hogy Bomba Gábor mire alapozza azt a kijelentését, amiről néhány napja a Facebookon posztolt, vagyis, hogy – Bomba szerint – megvan Szekszárd uniós költségvetése. Az Éljen Szekszárd frakcióvezetője erre nem adott érdemi választ, csak annyit mondott Zaják Ritának, köszöni, hogy követi őt a közösségi médiában, tegyen így legközelebb is.

Zaják Rita ezek után arról is kérdezte Bomba Gábort, miért beszélt a Facebookon arról, hogy a szekszárdi önkormányzat 2023-ban minden adótartozását visszafizette, amikor az idei szekszárdi költségvetési tervezet még több száz millió forint adóssággal számol a Volán felé. Bomba viszont erre sem adott érdemi választ. Csötönyi László is szót kért. Szerinte "kínos az az ígéretcunami", ami mindkét politikai oldal részéről elkezdődött az elmúlt napokban.

Ismét módosító javaslatokkal érkeztek a képviselők

Ugyanúgy, mint legutóbb, most is módosító javaslatokat próbáltak a képviselők megszavaztatni a közgyűléssel. Murvai Árpád arra kérte a képviselőket, hogy a KSC most csak 10 millió forintot kapjon támogatásként, a nekik ígért további 30 milliót pedig helyezzék be egy sportcélú alapba, amire pályázhasson a többi, Szekszárdon működő sportegyesület is. Máté Péter erre azt felelte, hogy az Éljen Szekszárd láthatóan üldözi a város legsikeresebb sportegyesületét, amivel gyakorlatilag hiteltelenítik Bomba Gábort, a frakciójuk vezetőjét.

Máté Péter szerint ugyanis korábban már mindennel kapcsolatban megegyeztek, ami a szekszárdi költségvetési tervezet része lett. Bomba Gábor erre azt felelte, hogy a KSC-vel kapcsolatban az egyeztetések időközben megszakadtak.

Zaják Rita ugyanúgy, mint február végén, most is azt szerette volna elérni, hogy a képviselői és a bizottsági tiszteletdíjakat megfelezve hozzanak létre egy 40 millió forintos alapot. A pénzt szerinte mások mellett kábítószer-ellenes prevencióra, klíma- és egészségügyi alapra, valamint egy "Fogadj örökbe egy közterületet" nevű programra kellene fordítani. A képviselők viszont ezt is leszavazták, ugyanúgy, mint Murvai Árpád módosító javaslatát.