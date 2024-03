David Aames (Tom Cruise) egy igazi playboy, jóképű és dúsgazdag sajtómágnás, akinek káprázatos élete van. Bármit megkaphat, amire csak vágyik, csodaszép szeretője van: Julianna Gianni (Cameron Diaz). Egy bulin megismerkedik egy titokzatos spanyol szépséggel, Sofia Serranóval (Penélope Cruz), aki teljesen megbabonázza, valami elindul kettőjük között. A végzetes találkozás féltékeny szeretőjével azonban teljesen felforgatja David életét, aki szerelem, gyanakvás és álmok szédítő forgatagában találja magát. Azt veszi észre, hogy kétségbeesetten keresi saját lelkét, miközben felfedezi az igaz szerelem értékes és mulandó természetét.

A Vanília égbolt az Oscar-díjas Alejandro Amenábar 1997-es spanyol filmjének, a Nyisd ki a szemednek angol nyelvű adaptációja, amelynek különlegessége, hogy Penélope Cruz mindkettőben ugyanazt a női karaktert játszotta. A rendkívül izgalmas sci-fi-thriller rendezője, forgatókönyvírója és társproducere Cameron Crowe, aki nemcsak rendező, producer, forgatókönyvíró, színész, még a Rolling Stone magazin újságírója is. Az alkotást 2001-ben mutatták be. Érdekes magánéleti szál, hogy a két főszereplő, Tom Cruise és Penélope Cruz a valóságban is egymásba szerettek és a filmet követően három évig egy párt alkottak.

Vanília égbolt – hétfő, 23.15 VIASAT3