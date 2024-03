Ezen a napon a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) a parasportokon való részvételre és a parasportolók megünneplésére hívja az ország óvodáit, iskoláit, önkormányzatait, sportegyesületeit. Az érdeklődők az úgynevezett Lélekmozgató program révén nyerhetnek betekintést a mozgásukban, avagy érzékszerveikben akadályozott embertársaik életébe.

Egy kis segítséggel teljesíthető a vakfutás is (Beküldött fotó)

– A tanórákon az alsósok mesék révén, a felsősök a Lélekmozgató program által biztosított előadások, filmek segítségével foglalkoztak a témával – mondta el lapunknak a fő szervezést végző Barsi Orsolya pedagógus. – A Garayba járó közel négyszáz diák egy-egy rendhagyó testnevelés órán is részt vett. Itt ismerkedhettek meg a parasportokkal, úgy mint az ülőröplabdával, az ülőkosárlabdával, valamint a vakfutással. Ezzel együtt kipróbálhatták a csörgőlabdát és a műanyag golyókkal játszható bocciát is. Általános tapasztalatkén örömmel mondhatom, hogy pedagógusok és gyerekek egyaránt szívesen vetették bele magukat a játékokba, feladatokba, mindvégig nagyon jó hangulat jellemezte a napot.

Ezt erősítette meg Pánczél-Kovács Nóra 4. osztályos tanuló is. – Nagyon érdekes nap volt – adta közre véleményét. – Kipróbálhattuk, hogy miként sportolnak a fogyatékkal élő emberek. A sportban ugyanis mindenki részt vehet, csak a játékszabályokat kell megfelelően igazítani. Kosárlabdánál a palánkot helyezik lejjebb és ülve dobnak a játékosok. Más labdasportokban hangos labdával játszanak, s így bevonhatók a látásukban akadályozott emberek is. Ez az érzékenyítő óra segített abban, hogy ne ijedjünk meg, ha fogyatékkal élő embert látunk. Így is sok sikert tudnak elérni a sportban, világbajnokságot és olimpiát is szerveznek a legjobbaknak.