Részegszemüveget is lehetett próbálni

Stratégiai együttműködés során az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága a szekszárdi rendőrkapitányság bevonásával is részt vett az átfogó egészségvédelmi szűrőprogramban. A Tolna Vármegyei SZC Ady Endre Technikum és Kollégium rendészeti iskolásai és polgárőrök is segítették a munkát. Beavatták az érdeklődőket például a forgalomirányításba, meg lehetett tekinteni, hogy milyen egy rendőri védőfelszerelés, sőt, még egy olyan szemüveget is fel lehetett próbálni, amelyen keresztül átélhető volt, hogy mit látnak a részegek, és miért nem tanácsos alkoholos állapotban autóba ülni.

A egészségügyi konvoj 2010 óta járja az országot, Dunaújvárosból érkeztek Szekszárdra, szerdán Pakson, majd Pécsett, Kaposváron lesznek elérhetők az ingyenes vizsgálatok, egészen az év végéig.