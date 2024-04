Az MME szerdai közleménye szerint a Tavaszi természetles célja - a Téli madárleshez és a jelenleg is futó Fecskeleshez és Gólyaleshez hasonlóan -, hogy a lakosság is bekapcsolódhasson a környezetünkben található élőlények megfigyelésébe, a védelmüket is segítő, "közösségi tudomány" (citizen science) jellegű adatgyűjtésbe – írta az MTI.

Mint felidézték, a sikeres tavalyi program során 1021 felhasználó 1749 helyszínről töltött fel adatokat az adatbázisba, összesen 203 fajról érkezett 18 550 megfigyelési adat.

A programhoz csatlakozni szándékozóknak nem kell mást tenniük, mint a kertjükben vagy a közeli parkban látható madarakat, gyakoribb kétéltűeket, hüllőket, lepkéket és emlősöket megfigyelni, majd megfigyeléseiket június végéig beküldeni.

Az adatgyűjtő felület ezúttal is a Turdus elnevezésű applikáción és a www.termeszetlesen.mme.hu weboldalon, a felmérés ikonjára kattintva érhető el. A Turdus alkalmazás Android és iOS rendszert használó telefonokon és táblagépeken is fut, és az applikáció használatához videós segédlet is készül.

Időközben elkészült a már lezárult második Téli madárles eredményeinek összesítése, amely szerint 944 adatközlő 1125 megfigyelési helyről 141 faj 204 207 egyedéről számolt be, ami 20-szal több fajt és 118 457 egyeddel többet jelent a tavalyihoz képest - áll az MME összegzésében.