Dr. Csók Sándor életútjából kiderült, 1929. április 1-jén született Dunaszentgyörgyön, ahol édesapja is orvos volt. A szülői házat a háború után államosították, de a hetvenes években sikerült visszavásárolnia. Bonyhádon érettségizett 1947-ben, majd Budapesten szerzett orvosi diplomát 1953-ban. A szülész-nőgyógyász szakvizsgát 1957-ben Pécsett tette le. Dolgozott Vácott, Szekszárdon és Pakson is. Szekszárdi éveiben, az 50-es években, amikor hozzá tartozott a cigány negyed, kedvükért még a lovári nyelvet is megtanulta.

Évente 5-600 szülést vezetett le

Harminchárom évesen, 1962-ben került Paksra, amikor egyfajta büntetésként kapta a megbízást főnökétől, dr. Szentgáli Gyula főigazgatótól a paksi szülőotthon vezetésére. A kezdeti áldatlan állapotokat fokozatosan fejlesztve a 35 ágyas, kiemelt minősítésű szülőotthon híre a megyén túlra is eljutott. A gólyafészkes házban évente 5-600 szülést vezetett le, így alig akad olyan család Pakson, ahol valaki ne a főorvos úr keze alatt született volna. Az intézmény megyei döntés értelmében 1979-ben megszűnt, ezt követően szakorvosként dolgozott, a Család- és Nővédelmi Tanácsadó paksi vezetőjeként bejárta a környező községeket is. Amikor 1992-ben nyugdíjba ment, terhesgondozást folytató, nőgyógyászati és onkológiai szakrendelését ezután is fenntartotta, magánpraxisát máig működteti.

Sok magas kitüntetés tulajdonosa

Népszerű közösségi ember, aki még ma is szívesen vállal közszereplést, akár nagyapja ismert testvére, Csók István Kossuth-díjas festőművész életéről, vagy az operák és operettek színpadi világáról. Emellett neves, életműdíjas ebtenyésztő, kiváló hangú énekes és fiatalon a sportban is jól teljesített, középiskolás korában országos bajnok volt diszkoszvetésben. A város megbecsült polgára, szakmai és közéleti munkásságáért Lussonium-díjjal, Pro Urbe Emlékéremmel és Díszpolgári címmel tüntették ki. Áder János köztársasági elnök 2021. március 15-én a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adományozta neki. A Semmelweis Egyetemtől 2003-ban arany-, 2013-ban gyémánt-, 2018-ban vas-, 2023 októberében pedig rubindiplomát kapott. Házas, felesége dr. Bozóky Ilona gyógyszerész, két lánya pedagógus, akik után három unokája és egy dédunokája van. Sanyi bácsi egészsége kiváló, naponta levezet Dunaszentgyörgyre.

Hálás a sok szeretetért, amit a paksiaktól kapott

A köszöntés alkalmából elmondta, a hosszú élet titka szerinte a boldogság, amely olyan apró részletből tevődik össze, mint a kölcsönös szeretet, a munka, vagy az emberek szeretete. Úgy fogalmazott, máig hálás azért a sok szeretetért, amit a paksiaktól kapott.

– Azt szeretném mindnyájuknak kívánni, hogy ne csak ennyi évig éljenek mint amennyi most vagyok, hanem sokkal hosszabb életük legyen nagy boldogságban és legalább ilyen jó egészségben, mint amilyennel a mai napig élek – fogalmazott az ünnepelt.