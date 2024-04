A munkálatokat korábban elvállaló cég most akadályoztatást jelentette be, ez pedig jelentősen elhúzhatta volna a helyreállítás megkezdését. Máté Péter, a bizottság tagja viszont azt mondta portálunknak, ezt nem tudták elfogadni, hiszen a helyiek már így is régóta várnak arra, hogy ismét járható utak szolgálják a kényelmüket. Emiatt a grémium most arról döntött, hogy jogi képviselő útján válaszolnak a cégnek, nyomást gyakorolva rá, hogy tartsa az általa korábban vállalt határidőket.

A tervek szerint egyébként Ózsákpusztán javítják, és emulziós bevonatot kap az út, Józsefpusztán pedig új aszfaltréteget terítenek le a vendégházig. A felek korábban arról is megállapodtak, hogy a megjelölt, de otthagyott veszélyes fákat még az idén kivágják.