A vissza nem térítendő támogatásból egy mini kotrót (árokásó gép) és egy billenős kis teherautót fognak vásárolni.

– A falut folyamatosan próbáljuk szépítgetni, bővíteni, mivel nagyon sok fiatal család költözött hozzánk az utóbbi években – válaszolta kérdésünkre a polgármester. – Tervünk rengeteg van, szeretnénk egy minibölcsődét létesíteni, a hivatal épületét is felújítanánk, arról nem is beszélve, hogy az Aparhant és Izmény közötti utat is meg kellene már csinálni, viszont ezekhez szükségünk van a pályázati forrásokra.