Bonyhád polgármestere, a FIDESZ-KDNP polgármesterjelöltje emlékeztetett: 2021-ben vezették be a babacsomagot, amelyet már több mint 250 családnak adtak át.

Fotó: Ruip Gergő

Hozzátette, folytatták a népszerű életfa programot is, a családi pihenőpark után pedig Börzsönyben és Majoson is új játszóteret építettek. – Folytassuk közösen a családok támogatását, városunk jövőjének építését. Ránk számíthatnak! – hangsúlyozta Filóné Ferencz Ibolya. Néhány nappal ezelőtt arról is beszámoltunk, hogy a Fáy Lakótelepen is új játszótér épülhet a következő önkormányzati ciklusban.