Játszótér avatással kezdődtek a gyereknapi programok vasárnap Dombóváron. A művelődési ház mellett kialakított új parkot a Szivárvány Óvoda Vackor csoportosainak közreműködésével avatták fel, majd számtalan további programból válogathattak a rendezvényre érkezett családok.

Fellépett többek között a Szélkiáltó együttes, a Holló együttes és a Bolhazsák együttes, illetve volt a gyermektáncház is a Keptár zenekarral. A Szivárvány Óvoda Csiporkák gyermek tánccsoportja is bemutatkozott, a Dombóvári Kutyás Egyesület pedig kutyás bemutatót tartott.

Az Életfa Nagycsaládos Egyesület szervezésében játékos próbatételek várták a kicsiket, volt emellett légvár, körhinta, KRESZ pálya és gokart is, továbbá kiállítás nyílt a Földi István Könyvtár által meghirdetett rajzpályázatra érkezett művekből. Helyben is volt lehetőség az alkotásra, ugyanis kézműves foglalkozás és aszfaltrajz-verseny is volt a nap folyamán.

Az újonnan átadott játszótér kapcsán Pintér Szilárd polgármester nemrégiben közölt összegzést, kiemelve, hogy 2020 és 2023 között a város több pontján bővültek, korszerűsödtek a játszóterek.