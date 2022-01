A természeti kép mögött nem a költő, hanem az olvasó a főszereplő” – nyugtázhatjuk az Esély egy bölcsebb és jobb létezésre cím alatt megfogalmazott sorokat. Melyek egyúttal érzékeltetik is azt a magasra tett mércét, melynek minden haikus, így Murzsa András is meg kell hogy feleljen. Hiszen másképp nincs értelme és erre, mint tudjuk, már Petőfi Sándor is felhívta a figyelmet egykoron: „Ne fogjon senki könnyelműen / A húrok pengetésihez!”