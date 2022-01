A habkartonra kasírozott nyomatok az „Üdvözlet Bonyhádról” című kötetből, illetve egyéb, jórészt a huszadik század első feléből származó fotókból, képeslapokból állnak. Az ötven képet felvonultató tárlat örömmel szemlélik a művelődési központba látogatók, hiszen fotográfiai és helyismereti szempontból is érdekes, egyben nosztalgikus élményt nyújtanak a múltszázadi felvételek.



A tárlat látképeket, ikonikus tereket, épületeket és utcákat mutat be, de az iskolák, templomok, híres személyek, valamint csoportképek, közösségek is helyet kaptak a gyűjteményben, minden esetben rövid, szöveges leírás kíséretében.



– A közösségi médiában fénykorát élik a régi képeket bemutató oldalak és csoportok, Bonyhád vonatkozásában több ilyen virtuális közösség is szerveződött már ezen tematika mentén. A pályázatunk célja az volt, hogy az érdeklődők a fizikai térben is találkozhassanak ezekkel a fényképekkel – tájékoztatott Lukács József, a kiállítás szervezője.



Kaiser Ottó fotográfust idézve: „a fotográfiát nevezhetjük korunk népművészetének. Régen mindenki dúdolt és táncolt, ma mindenki fényképez. Ez nem probléma, hiszen legalább van miből meríteni.”



A tárlat adott esetben bővíthető, hiszen a Bonyhádról és a bonyhádi emberekről készített felvételek tárháza gyakorlatilag végtelen, a „Bonyhád anno” kiállítás viszont így – „limitált kiadásban” - is izgalmas ízelítőt nyújt a város múltjából. A kiállítás január 28-ig tekinthető meg a művelődési központ előterében.