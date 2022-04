A szerző, Acsádi Rozália több mint negyven éve publikál. Elsősorban költőként ismert, ám most valami másra vállalkozott: 250 aforizmaszerű gondolatát közli. Mindegyik prózamorzsa valamilyen életérzés, meglátás, tapasztalat hangulati-gondolati megközelítése, lényegre törő összefoglalása. Ilyen például: „Az a baj a megbánással és a megbocsátással is, hogy a megtörtént dolgok következményeit egyik sem törli el”. Vagy: „A tükör visszaadja a rászóródott fényt, de ez nem azt jelenti, hogy világítani is képes.”

Az illusztrációról is maga a sokoldalú alkotó gondoskodott. A címoldalon egy elektrografikája látható, belül pedig négy kávéakvarellje. (Ezek, a nyomdaköltség minimalizálása érdekében nem barnák, hanem feketék.) A 63 oldalas könyv magánkiadásban jelent meg.

Acsádi Rozália új kötete, a Kvintesszenciák borítóját a szerző elektrografikája díszíti

A bemutatójával kapcsolatos egyeztetési, szervezési munka még folyik. A Porlepte PAKSaméták korábbi kötetei: Láng és pipacs, Mécsesek, Rózsafüzér, Mélyút, Metszetek.