A mérleget Kuti Imréné, a Nemzeti Művelődési Intézet Tolna Megyei Igazgatóságának igazgatója vonta meg a múlt pénteken délelőtt a Művészetek Házában tartott megyei közművelődési szakmai nap alkalmából. A könyvbemutatóval egybekötött rendezvényen zömében közművelődési szakemberek vettek részt, de polgármesterek is elfogadták a meghívást, valamint eljött Orbán Attila, Tolna Megye Közgyűlésének alelnöke is. Kuti Imréné azt is hozzátette, hogy a nyolcvankét település egy részében képzés, egy részében foglalkoztatás, avagy mindkettő lezajlott.

Az eredményes tevékenységet az is jól jelzi, hogy ötvenöt OKJ-s közművelődési szakember kapott oklevelet. Így a százkilenc település közül százegy rendelkezik közművelődési szakemberrel. Az NMI Tolna Megyei Igazgatósága és a Babits Mihály Kulturális Központ között példaértékű az együttműködés, ezt Berlinger Attila, az utóbbi intézmény ügyvezető igazgatója hangsúlyozta beszédében.

Ezt követően a Változások vonzásában című, két kötetes kiadványról osztott meg fontos tudnivalókat a jelenlévő két szerkesztő és szerző. Závogyán Magdolna, a Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetője és dr. Németh János István kultúrakutató, közművelődési szakértő elsőként a 2011 és 2015 közötti időszakban zajló folyamatokról adott számot.

Ebben az időszakban megtörtént a Nemzeti Művelődési Intézet létrehozása és a magyar közművelődés átalakulása. A 2016-tól 2021-ig tartó időszak a közösségi művelődés kiteljesedésének korszaka volt. Külön fejezet szól a 2020 októberében átadott székházról, mely „magas színvonalon biztosítja az országos működés feltételeit, a megyei igazgatóságok szakmai sokszínűségét.”

A szakmai nap következő részében Dorn Ernő, az NMI megyei igazgatóságának módszertani referense tartott referátumot, Tolna megye és az értéktárak címmel. Egyebek mellett elmondta, hogy a megye hetven települési értéktára összesen több ezer értéket tartalmaz, ebből közel ötszáz a Tolna Megyei Értéktárba is bekerült.