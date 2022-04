A kakasdi székely társulatot Sebestyén Ádám alapította 1972-ben. Szerette volna megmutatni, hogy a községnek is nagyon szép hagyományai és népi öltözetei vannak. A gondolatot tett követte, megalakult a hagyományőrző egyesület, amely 1998 óta Sebestyén Ádám Székely Társulatként működik. Az alapítónak köszönhető az együttes is, amelyet húsz évig ő vezetett. Néprajzi gyűjteménye méltán híres nemzeti kincsünk. Sebestyén Ádám sírját megkoszorúzták a kakasdi temetőben, majd ezt követően szentmisét celebrált Keresztes Andor, a Pécsi Egyházmegye székely referense a társulat elhunyt és még élő tagjaiért.



A jubileumi év hivatalos megnyitó ünnepsége a faluházban folytatódott, ahol Schellné Simcsik Orsolya polgármester röviden összefoglalta a társulat történelmét, majd Potápi Árpád János mondott köszöntőbeszédet és megnyitotta a fotókiállítást, amely az elmúlt ötven év életképeiből állt össze.

A rendezvénysorozat fővédnöke Potápi Árpád János államtitkár (Fotó: Makovics K.)

A kakasdi származású dr. Hajdú Tamás évek óta külföldön él, most egy hetet töltött itthon és örömmel nézte végig a jubileumi év nyitóműsorát. Nevetve fedezte fel kisiskolás énjét, ahogyan pónija hátán vezette a felvonulást a faluban. Gimnazistakoráig számára is meghatározó volt az egyesület. A Plózel család három gyermeke is követte szüleik példáját. Édesapjuk, Plózel Tibor tizenöt, édesanyjuk Plózel-Doma Andrea pedig tizenkét éves kora óta táncol a társulatban.



– Szervesen kapcsolódik az életünkhöz ez a közösség, a gyerekeink szinte ide születtek és nem telik el egy hét sem néptáncpróba nélkül – mondta az édesanya, aki minden fellépés előtt tökéletes állapotba hozza a gyerekek ruháját és szép hosszú fonatokat készít a lányok hajából. A jubileumi év programsorozata április 9-én mesemondó versennyel folytatódik, majd májusban népdaltalálkozó, júniusban táncverseny, szeptemberben szüreti mulatság, októberben táncelőadás vár minden érdeklődőt.



A különleges év decemberben 27-én zárul majd a Bukovinai Székely Betlehemes Találkozóval.