Hosszú idő óta tart az együttes felkészülése, reméljük a siker most sem marad el, a jegyek mindenesetre már két hete, elővételben elfogytak a Tűzvirág Táncegyüttes hétvégi előadásaira – mondta lapunknak Mádi Magdolna művészeti vezető a bemutatóról. A nagy érdeklődés miatt jó ideje egymás után két előadást szerveznek minden évben ilyenkor, ennek ellenére, ahogy Mádi Magdolna fogalmazott, már most is látható, hogy így sem lesz egy talpalatnyi szabad hely sem a nézőtéren.

A péntek és szombat este 19 órakor kezdődő bemutató két részből áll. A műsor első fele, ahogy korábban már megszokhatták, hagyományos, magyar néptáncra épülő előadás lesz. A Forgatag című felvonás egy népi életképekre írt tánckép, amelyben egyebek mellett eredeti kalotaszegi, mezőségi, őrkői, szászcsávási táncokat is láthatunk. A műsorban, amelynek koreográfusa Újvári Dávid, Ónodi Béla és Mádi Magdolna, fellép a Tűzvirág Táncegyüttes mind a négy gyermekcsoportja is – tudtuk meg.

A Tűzvirág Táncegyüttes bemutatójának második felvonásában már jó tíz éve táncszínházat láthatnak a nézők. – A tavalyi előadás második részében Falka címmel egy táncdrámát állítottunk színpadra, amelyet a járványügyi korlátozások miatt a hagyományos tavaszi premier helyett ősszel mutattunk be. Idén úgy döntöttünk, egy vidámabb darabbal készülünk. Úgy véljük, most elsősorban kicsit inkább szórakoztatni kell az embereket, ezért ezúttal Fazekas Mihály klasszikusát, a Lúdas Matyit dolgoztuk fel – mondta Mádi Magdolna.