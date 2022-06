Top Gun: Maverick (12)

akció, dráma, 131 perc

Szereplők: Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman

Rendező: Joseph Kosinski

Hivatalos tartalom: Miután több mint harminc évet szolgált a flotta egyik legjobb pilótájaként, Pete „Maverick” Mitchell (Tom Cruise) most a neki leginkább megfelelő helyen van: vakmerő tesztpilótaként egyre feljebb teszi a lécet, és ügyesen kitér az előléptetés elől, amely földi szolgálatra kötelezné. Amikor egy osztagnyi Top Gun növendéket olyan különleges küldetésre kell kiképeznie, amilyet élő pilóta még nem látott, Mavericket összehozza a sors a Rooster hívójelű Bradley Bradshaw hadnaggyal (Miles Teller, Whiplash), aki nem más, mint Maverick néhai barátjának, Nick Bradshawnak, azaz Goose-nak a fia... A bizonytalan jövővel szemezve és a múlt árnyaitól kísérve Maverick kénytelen megküzdeni legbelsőbb félelmeivel, és ez a küzdelem egy olyan küldetésben csúcsosodik ki, amely során a legnagyobb áldozatot kell meghoznia azoknak, akiket végül kiválasztanak a repülésre.

Megtekinthető:

Szekszárd – jún. 6-8. - 17:00 óra

Paks – jún. 6-7. - 20:00 óra; jún 8-11. - 17:20 óra

Az északi (18)

kaland, 137 perc

Szereplők: Alexander Skarsgard, Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Willem Dafoe, Björk

Rendező: Robert Eggers

Hivatalos tartalom: Az erőteljes vízióiról ismert rendező, Robert Eggers új filmje egy akciókban bővelkedő eposz. Egy fiatal viking herceg sorsát követi nyomon, aki bosszút akar állni az apja haláláért. A szereposztás igazi sztárparádé, hiszen az izgalmas, látványos történetet olyan színészek keltik életre, mint Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Björk vagy Willem Dafoe.

Megtekinthető:

Bölcske – jún. 10-12. - 20:30 óra

Badman - A nagyon sötét lovag (16)

vígjáték, 82 perc

Szereplők: Philippe Lacheau, Julien Arruti, Tarek Boudali, Élodie Fontan

Rendező: Superwho

Hivatalos tartalom: Cédric, a hányattatott sorsú filmszínész bárhogy próbálkozik, nem sikerül elérnie a várt áttörést karrierjében… egészen addig, amíg egy véletlennek hála ölébe nem pottyan egy álomlehetőség: felkínálják neki Badman, az első francia szuperhős szerepét. Öröme azonban nem tart sokáig, mert beüt a krach – az első forgatási napról hazafelé tartva balesetet szenved, elveszíti az emlékezetét és zavarodottságában azt hiszi, tényleg ő Badman. Így hát felölti a szuperhőshacukát és beleveti magát az éjszakába, hogy nekilásson az igazságosztásnak.

Megtekinthető:

Szekszárd – jún. 6-8. - 19:30 óra

Paks – jún. 6-7 - 18:00 óra; jún. 8. - 15:30

Jurassic World: Világuralom (12)

akció, kaland, sci-fi, thriller, 146 perc

Szereplők: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Chris Pratt, Bryce Dallas Howard

Rendező: Colin Trevorrow

Hivatalos tartalom: A Jurassic World rendezője, Colin Trevorrow új filmje, a Világuralom négy évvel azután játszódik, hogy a Nublar-sziget elpusztult. A dinoszauruszok most már világszerte az emberek között élnek – és vadásznak. Ez a törékeny egyensúly átformálja a jövőt és egyszer s mindenkorra meghatározza, hogy az emberi lények maradnak-e a fő ragadozók a bolygón, melyen most a történelem legfélelmetesebb teremtményeivel kell osztozniuk. Idén nyáron tanúi lehetünk az eddig 5 milliárd dollárt hozó Jurassic-korszak nagyszabású lezárásának, melyben a két generáció most először egyesül. Chris Pratthez és Bryce Dallas Howardhoz csatlakozik az Oscar-díjas Laura Dern, Jeff Goldblum és Sam Neill a Jurassic World: Világuralomban, ebben a merész, időszerű és lélegzetelállító kalandban, mely felöleli az egész világot, eddig sosem látott dinoszauruszokkal, nyaktörő akciókkal, és elképesztő, új vizuális effektekkel.

Megtekinthető:

Paks – jún. 8-11. - 14:20 óra és 20:00 óra

A tenger dala (12)

animáció, családi, 93 perc

Szereplők: Fionnula Flanagan, Brendan Gleeson, Lisa Hannigan, David Rawle, Liam Hourican

Rendező: Tomm More

Hivatalos tartalom: A tenger dala csodálatos mese Benről és kishúgáról, Saoirse-ról, aki az utolsó fókatündér. A két testvér kalandos útra indul egy ősi, varázslatos legenda nyomában, hogy kiszabadítsák a tündéreket és megóvják a szellemvilágot. A film az ír népmesék világából merített inspirációt: a mitológiai fókatündérek a tengerben fókaként élnek, de a szárazföldön emberré válnak.

Megtekinthető:

Bölcske – jún 10-12. - 16:00 óra

Zanox – Kockázatok és mellékhatások (16)

romantikus, sci-fi, vígjáték, krimi, 85 perc

Szereplők: Bálint Előd, Erdős Lili, Hozák Kevin, Radvánszki Ronett

Rendező: Baranyi Gábor Benő

Hivatalos tartalom: A kétes eredetű házipálinkák sok fejfájást okoznak, a Zanox nevű kísérleti szerrel viszont lehetővé teszik az időutazást. Ráadásul más piákkal ellentétben nem előre, hanem a múltba. Misivel is ez történik, akit a következő reggelen a másnaposság helyett ismét az érettségi vár.

A szokatlan helyzettel élve Misi bátrabban kezdeményez Jankánál, akibe régóta szerelmes, megpróbál megakadályozni egy gyilkosságot, és a töri tételt is átnézi, amit húzni fog. Arra viszont nem gondol, hogy mennyi mindennek kell a helyén lennie ahhoz, hogy napját valóban a legjobbá alakítsa, miközben vészesen fogy az időutazás üzemanyaga, a házipálinka.

Megtekinthető:

Paks – jún. 10-12. - 18:00 óra

Források: mozi.bolcske.hu, szekszardagora.hu, paksimozi.hu